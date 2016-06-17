"Врачи без границ" отказались от грантов ЕС из-за мигрантов

Неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в знак протеста против проводимой ЕС миграционной политики больше не будет принимать гранты от стран Евросоюза.

"Мы не можем принимать средства от ЕС или от стран-членов блока - это протест против их позорной политики сдерживания и их усилий по отталкиванию людей от европейских берегов", - говорится в заявлении на сайте НКО.

При этом "Врачи без границ" отмечают, что это решение не затронет ни одного из пациентов НКО, а для продолжения реализации проектов будут задействованы запасные фонды.

Как отметил генеральный директор организации Джером Оберрайт, соглашение между ЕС и Турцией по сдерживанию притока мигрантов в страны ЕС противоречит фундаментальным принципам оказания помощи нуждающимся людям.

Джером Оберрайт назвал документ "позором для Европы" и отметил, что он ставит под угрозу само понятие "беженец".

"Мы призываем правительства стран ЕС определить приоритеты: вместо того, чтобы увеличивать число людей, которых они могут оттолкнуть, они должны увеличить число тех, кого он могут принять и защитить", - отмечается в заявлении НКО.

В прошлом году "Врачи без границ" получили 63 млн долларов в качестве грантов от ЕС и стран-членов блока.

Число прибывающих в Европу мигрантов - большая часть из которых прибывает из Сирии - достигло рекордного уровня со времен Второй мировой войны.