Путин подписал указ о дате сентябрьских выборов в Думу

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

О том, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября, было известно и раньше, однако официального указа на этот счет не было.

В тот же день - так называемый "единый день голосования" - в России пройдут выборы в региональные законодательные собрания, а также выборы глав ряда регионов.

Сейчас различные партии, включая правящую "Единую Россию", уже проводят предварительные выборы, по итогам которых определяют лидеров партийного списка.