Путин подписал указ о дате сентябрьских выборов в Думу
- 17 июня 2016
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.
О том, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября, было известно и раньше, однако официального указа на этот счет не было.
В тот же день - так называемый "единый день голосования" - в России пройдут выборы в региональные законодательные собрания, а также выборы глав ряда регионов.
Сейчас различные партии, включая правящую "Единую Россию", уже проводят предварительные выборы, по итогам которых определяют лидеров партийного списка.