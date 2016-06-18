Рио: семерым предъявят обвинение в изнасиловании 16-летней

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Помимо шести взрослых мужчин, среди подозреваемых, которым предъявят обвинения, - один несовершеннолетний

Шестерым взрослым мужчинам и одному подростку в Рио-де-Жанейро предъявят обвинения в изнасиловании 16-летней девушки и публикации видео- и фотосъемки преступления в интернете.

Главный следователь по этому делу направил в прокуратуру запрос об их аресте. Среди обвинений - групповое изнасилование, а также незаконная публикация его съемки.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в мае после того, как она пришла в гости к бойфренду. Девушка, по-видимому, потеряла сознание под воздействием некого одурманивающего вещества, а очнулась в незнакомом доме, окруженная более чем тридцатью мужчинами.

Об изнасиловании стало известно, когда 40-секундная видеозапись была опубликована в "Твиттере".

40-секундная видеозапись быстро разошлась по интернету, сопровождаемая волной женоненавистнических комментариев. Вскоре аккаунты этих людей были закрыты.

Телефон, на который было снято преступление, следствие называет главной уликой.

По словам следователя Криштиану Бенту, установлено, что девушка была изнасилована в ходе двух отдельных инцидентов.

Подозреваемым грозит до 15 лет тюремного заключения за изнасилование, восемь лет за создание фото- и видеозаписей и шесть лет за их распространение.

Это преступление вызвало широкий резонанс в Бразилии, в протестах участвовали сторонники защиты прав женщин. Они осуждали так называемую "культуру изнасилований", которая, по их мнению, существует в Бразилии.

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Изнасилования в Бразилии

В 2014 году в полицию поступили сообщения о 47636 изнасилованиях

Согласно оценкам экспертов, в полицию поступают сообщения лишь о 35% изнасилований

Изнасилование взрослого человека наказывается тюремным сроком от 6 до 10 лет

Изнасилование несовершеннолетнего наказывается тюремным сроком от 8 до 12 лет

Источник: Бразильский форум общественной безопасности