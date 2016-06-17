Племянник бывшего министра приговорен в Китае к тюремному сроку

Чжоу Фень, племянник в прошлом влиятельного китайского чиновника Чжоу Юнкана, приговорен к тюремному сроку.

Ранее суд признал виновными и приговорил к тюремным срокам жену, сына и нескольких высокопоставленных сообщников Чжоу.

Как сообщают китайские государственные СМИ, племянник Юнкана также был оштрафован на 59 млн юаней (9 млн долларов) по обвинению в финансовых махинациях с использованием поддельных чеков.

Как сообщает китайское телевидение, племянник Чжоу признал свою вину и подавать апелляцию не будет.

15 июня к тюремным срокам были приговорены жена и сын Чжоу Юнкана.

Чжоу Юнкан был одним из самых влиятельных политиков в Китае. Он входил в постоянный комитет Политбюро страны и считался одним из соперников нынешнего лидера страны Си Цзиньпина.

В прошлом году Чжоу приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в коррупции, а также раскрытии информации, представляющей государственную тайну.

Несколько лет назад он стал фигурантом одного из самых крупных коррупционных скандалов в стране. По этому делу были арестованы десятки его подчиненных и родственников.