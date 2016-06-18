Чикагца застрелили в ходе прямой трансляции в "Фейсбуке"

Житель Чикаго 28-летний Антонио Перкинс был застрелен во время прямой трансляции в "Фейсбуке", которую он вел.

Как сообщил представитель чикагской полиции, пули попали Перкинсу в голову и в шею.

Инцидент произошел в одном из западных районов города.

Видео с моментом убийства было доступно в соцсети, его успели посмотреть свыше 700 тысяч раз.

Это уже второе убийство в Чикаго в ходе прямой трансляции в соцсети "Фейсбук" за последние три месяца.

В марте мужчина, личность которого установить не удалось, получил 16 огнестрельных ранений в ходе подобной трансляции.

Живая трансляция в "Фейсбуке" позволяет любому желающему выходить в прямой эфир в любое время.

Технология была запущена в 2010 году, но стала популярной только в последние несколько месяцев.