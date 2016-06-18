Чикагца застрелили в ходе прямой трансляции в "Фейсбуке"
Житель Чикаго 28-летний Антонио Перкинс был застрелен во время прямой трансляции в "Фейсбуке", которую он вел.
Как сообщил представитель чикагской полиции, пули попали Перкинсу в голову и в шею.
Инцидент произошел в одном из западных районов города.
Видео с моментом убийства было доступно в соцсети, его успели посмотреть свыше 700 тысяч раз.
Это уже второе убийство в Чикаго в ходе прямой трансляции в соцсети "Фейсбук" за последние три месяца.
В марте мужчина, личность которого установить не удалось, получил 16 огнестрельных ранений в ходе подобной трансляции.
Живая трансляция в "Фейсбуке" позволяет любому желающему выходить в прямой эфир в любое время.
Технология была запущена в 2010 году, но стала популярной только в последние несколько месяцев.