В Алжире на время школьных экзаменов заблокировали все соцсети
- 19 июня 2016
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Власти Алжира временно заблокировали доступ к социальным сетям по всей стране, чтобы не дать возможность пользоваться подсказками на экзаменах в средних школах.
Почти половина учащихся была вынуждена пересдать экзамен на аттестат о среднем образовании из-за скандала с утечкой в сеть экзаменационных заданий.
В начале июня многие пользователи "Фейсбука" и других соцсетей смогли узнать контрольные вопросы на предстоящих экзаменах.
Единый день пересдачи экзаменов прошел в Алжире в воскресенье.