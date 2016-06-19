В Алжире на время школьных экзаменов заблокировали все соцсети

Власти Алжира временно заблокировали доступ к социальным сетям по всей стране, чтобы не дать возможность пользоваться подсказками на экзаменах в средних школах.

Почти половина учащихся была вынуждена пересдать экзамен на аттестат о среднем образовании из-за скандала с утечкой в сеть экзаменационных заданий.

В начале июня многие пользователи "Фейсбука" и других соцсетей смогли узнать контрольные вопросы на предстоящих экзаменах.

Единый день пересдачи экзаменов прошел в Алжире в воскресенье.