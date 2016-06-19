Трагедия в Карелии: во время турпохода погибли 14 детей

Правообладатель иллюстрации MCHS.GOV.RU Image caption В спасательной операции были задействованы значительные силы спасателей

По последним данным, 14 детей погибли во время лодочного турпохода на озере в Карелии.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС России, поисково-спасательная операция на Сямозере в Карелии завершена, и судьба всех принимавших участие в походе установлена.

Ранее сообщалось о гибели 13 детей и одного взрослого.

Однако, как заявили в Следственном комитете, на данный момент следователи завершили осмотр тел 14 погибших и установили, что все они являются воспитанниками лагеря 2002-2004 годов рождения. Взрослых среди погибших нет, добавил представитель СК.

В то же время детский омбудсмен Павел Астахов заявил о гибели 15 детей.

"По последним данным, найдены 15 тел погибших детей в Карелии. Чудовищная трагедия, горькие потери. Искренние соболезнования всем близким", - написал Астахов на своей странице в "Твиттере".

Как установило предварительное расследование, в субботу отдыхающие детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" отправились на трех лодках в турпоход по Сямозеру и попали в шторм.

На трех лодках находились 47 детей и четверо взрослых инструкторов. Две лодки из-за возникшей непогоды перевернулись.

Как сообщил в своем "Твиттере" детский омбудсмен Павел Астахов, "сильнейший шторм раскидал лодки". Он также отметил, что выжить удалось детям, которые были в спасательных жилетах. Позднее некоторые агентства сообщали, что на всех детях были спасательные жилеты.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Карелия - одно из популярных в России мест активного отдыха

Известно, что на лодках в основном были подростки в возрасте от 12 до 17 лет, главным образом из Москвы, проводившие в Карелии летние каникулы.

Местная пресса сообщает, что школьники и сопровождающие их взрослые отправились в путешествие по озеру, никого не предупредив.

Погибших на озере в Карелии детей можно было бы спасти, если бы этот сплав был зарегистрирован, отметил в интервью ТАСС представитель Северо-Западного регионального центра МЧС России.

"Если бы лагерь предупредил МЧС, что будет сплав по озеру, их бы сопровождали спасатели. Или же запретили сплав по погодным условиям", - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы.

Также по словам представителя ведомства, о происшествии стало известно от местных жителей, в поселок к которым пришла спасшаяся девочка.

После поступления сигнала о ЧП в МЧС, на место были посланы значительные силы спасателей, в том числе беспилотники и вертолеты, однако темнота и плохая погода существенно осложнили спасательную операцию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Российсские СМИ сообщают, что пятерым детям понадобилась медицинская помощь из-за переохлаждения, нетяжелых травм и стресса.

Сообщается, что двое вожатых, планировавших поездку, уже задержаны и дают показания.

Как заявил глава региона Александр Худилайнен, власти Карелии рассмотрят вопрос "целесообразности существования" лагеря, дети из которого погибли на озере Сямозеро.

20 июня в Карелии объявлено днем траура.