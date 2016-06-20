ООН: число беженцев достигло рекордных размеров

Правообладатель иллюстрации Press Association

Число людей, вынужденно покинувших свое место жительство в результате военного конфликта, достигло наивысших показателей за всю историю, сообщает агентство ООН по делам беженцев.

По данным ООН, на конец 2015 года 65,3 миллиона людей являлись беженцами, лицами, подавшими прошение о получении убежища, или внутренне перемещенными лицами. За прошедший год их число выросло на пять миллионов человек.

Таким образом, беженцем является примерно каждый 113-й человек на планете, подчеркивает агентство. При этом половина всех беженцев - выходцы из Сирии, Афганистана и Сомали.

В прошлом году около 35 тысяч беженцев прибыли в Европу сухопутным путем, еще более миллиона вынужденных переселенцев пересекли границу с Европой по морю, сообщает Международная организация по миграции. Другие агентства называют гораздо более высокие цифры.

Предпочтительным местом для большинства мигрантов остаются богатые северные страны, например, Германия или Швеция.

Несмотря на то что проблемы беженцев в Европе находятся в центре общественного внимания, 86% переселенцев получили приют в странах с низким и средним уровнем дохода, отмечают в ООН.

Наибольшее количество ходатайств о предоставлении убежища получила Германия. По мнению ООН, это отражает готовность страны принять беженцев.

Атмосфера ксенофобии

Между тем глава агентства ООН по делам беженцев говорит, что, пока Европа пытается справиться с кризисом мигрантов, в обществе закрепляется "настораживающий климат ксенофобии".

Правообладатель иллюстрации EPA

Нынешний наплыв беженцев в Европу - самый большой со времен Второй мировой войны. Кризис мигрантов привел к росту поддержки групп с ультраправыми взглядами и неоднозначной антимиграционной политикой.

В ответ на увеличивающиеся потоки мигрантов некоторые страны закрыли свои границы внутри шенгенской зоны. Пытаясь как-то урегулировать ситуацию, европейские страны достигли соглашения с Турцией. Согласно документу, каждый нелегальный мигрант, прибывший в Европу после 20 марта, будет отправлен обратно в Турцию. Это соглашение жестко критиковалось правозащитниками.

Агентство по делам беженцев подчеркивает, что европейским лидерам следует лучше координировать свои усилия по борьбе с негативными стереотипами в отношении беженцев.

"Те, кто делает наоборот, кто разогревает общественное мнение против мигрантов и беженцев, ответственны за создание атмосферы ксенофобии", - сказал Филиппо Гранди информагентству Франс пресс.