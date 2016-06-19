Россия и США могут улушить координацию своих действий в Сирии

Правообладатель иллюстрации AP Image caption США уже не раз жаловались на действия российских войск в Сирии

Министерство обороны России заявило, что российские и американские военные пришли к соглашению о необходимости улучшить координацию действий в Сирии.

17 июня министр обороны США Эш Картер обвинил Россию в том, что она игнорирует просьбы не бомбить отряды, которые при поддержке США действуют против экстремистов на юге Сирии.

Инцидент произошел в четверг.

Представитель российского министерства сказал, что обмен мнениями с представителями Пентагона "прошел в конструктивном ключе", добавив, что объект, подвергшийся бомбардировке, находился более чем в 300 километрах за пределами территорий, заявленных американской стороной как районы, в которых действует оппозиция, присоединившаяся к режиму прекращения боевых действий.

По словам Картера, Россия либо сознательно игнорирует американские просьбы, либо у ее разведки серьезные проблемы.

Картер подчеркнул, что силы, по которым ударили российские войска, боролись с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и Россия изначально вступила в сирийский конфликт с декларируемой целью бороться с этой группировкой.