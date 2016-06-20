ФБР опубликовало телефонные переговоры "стрелка из Орландо"

Федеральное бюро расследований США опубликовало частичные расшифровки звонков "стрелка из Орландо" Омара Матина на номер службы спасения 911. В разговоре с оператором Матин признается в содеянном.

Из расшифровок следует, что в первый раз Матин позвонил 911 примерно через полчаса после начала стрельбы в гей-клубе Pulse. "Слава Аллаху, и да пребудет мир и молитва с пророком его", - поприветствовал он оператора, как следует из расшифровки.

"Я сообщаю вам: я в Орландо и стрельбу устроил я", - продолжил Матин.

Как следует из расшифровки ФБР, Матин неоднократно переходил с английского на арабский и тогда оператор не понимал его.

После этого звонка Матин еще трижды вступал в контакт с антикризисным центром местной полиции. В ходе одного из этих разговоров Матин утверждал, что у здания клуба находится начиненная взрывчаткой машина, и угрожал взорвать бомбы. Он также говорил, что у него есть жилет, "такой же, какие использовали во Франции", очевидно, имея в виду теракты в Париже в ноябре 2015 года. В полиции говорят, что эти утверждения не подтвердились: на месте преступления никаких следов взрывчатки обнаружено не было.

Представитель ФБР на пресс-конференции, посвященной публикации записей, в очередной раз заявил, что власти США не считают Матина связанным с какими-либо зарубежными экстремистскими организациями.

Ранее стало известно, что перед нападением Матин написал в социальной сети пост, в котором призвал Россию и США отказаться от авиаударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Стрельба в гей-клубе Pulse в Орландо произошла 12 июня. Матин пришел в клуб с пистолетом и самозарядной винтовкой. Как выяснилось позднее, он также пытался купить бронежилет повышенного класса защиты, но в местных магазинах таких не оказалось.

В клубе Матин взял его посетителей в заложники и начал убивать. Здание оцепили, однако штурм было решено начать только через три часа. Полиция считала, что в клубе находится бомба, так как запущенный внутрь робот заметил нечто похожее на нее (это оказался детектор дыма).

В результате штурм решили начать только после того, как Матин пригрозил взорвать бомбу. При этом полиция сначала не смогла взорвать стену, чтобы войти в здание, а затем еще и не сумела с первого раза проломить ее специальной машиной.

В итоге полицейские попали в здание и застрелили Матина. Однако к тому времени он сам успел убить 49 человек и ранить еще 53. Власти США расценили происшествие как теракт.