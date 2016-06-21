Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ФБР раскрыло детали переговоров со стрелком и некоторые подробности операции по штурму гей-клуба в Орландо

Омар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе Орландо, позвонил в полицию после нападения и назвал себя "воином ислама". ФБР опубликовало расшифровку разговоров между полицейским переговорщиком и стрелком во время трехчасовой осады.

Во время беседы с диспетчером 29-летний Матин упоминал войну в Сирии и теракты в Париже. После того как спецназ ворвался в здание гей-клуба, нападавший был убит в перестрелке с полицией.

По данным ФБР, Матин разговаривал с диспетчером дважды. Звонки были сделаны примерно через 30 минут после начала стрельбы. Скорее всего, в этот момент Матин удерживал в заложниках несколько десятков человек.

Первый звонок длился около 50 секунд:

Полиция: Полиция Орландо слушает.

Матин: Омар Матин.

Полиция: Это служба спасения 911. Разговор записывается.

Матин: (на арабском языке) Во имя Аллаха, милостивого, милосердного.

Полиция: Что?

Матин: (на арабском языке) Хвала Аллаху, мир и благословение пророку его. (на английском) Сообщаю, что я в Орландо и что это я стрелял.

Полиция: Как вас зовут?

Матин: Меня зовут... Я клянусь в верности Абу Бакру аль-Багдади из Исламского государства.

Полиция: Хорошо, как вас зовут?

Матин: Я клянусь в верности Абу Бакру аль-Багдади, (далее на арабском) да защитит его Аллах, (далее на английском) от имени Исламского государства.

Полиция: Хорошо, где вы?

Матин: В Орландо.

Полиция: Где в Орландо?

После этого звонка Матин три раза говорил с представителями переговорной группы кризисного центра полиции Орландо.

В ходе этих переговоров Матин называл себя "воином ислама".

Попытка цензуры

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Орландо продолжают проходит акции памяти жертв стрельбы в гей-клубе.

Представитель ФБР сообщил журналистам, что Матин говорил "холодно и спокойно, как человек, отдающий отчет в своих действиях".

По мнению ФБР, доказательств того, что убийца действительно имел связи с иностранной террористической группировкой, нет. Считается, что он радикализировался дома, в США.

Изначально из распечатки разговора было убрано упоминание Абу Бакра аль-Багдади. Однако столкнувшись с волной критики, власти выпустили новую версию расшифровки переговоров.

Спикер палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Райан, назвал попытку отцензурировать расшифровку нелепой.

В заявлении, опубликованном вечером в понедельник, министерство юстиции заявило, что первоначально расшифровка была отредактирована, чтобы не предоставлять убийце площадку для разжигания ненависти, но в итоге это действие, к сожалению, лишь привлекло дополнительное внимание.

Был ли пояс смертника?

Матин сказал переговорщику полиции "передать Америке" прекратить бомбардировки Сирии и Ирака. Убийца отметил, что именно из-за них он оказался "в том месте и в то время".

Чуть позже стрелок сообщил, что у него есть несколько поясов со взрывчаткой - наподобие тех, что использовались нападавшими во Франции.

Примерно в 4:20 утра полиция извлекла кондиционер из туалета гей-клуба, чтобы помочь бежать прятавшимся там людям.

Некоторые из спасенных рассказали полиции, что Матин собирался надеть пояса смертников на четырех заложников в течение следующих 15 минут. Но ни одного такого пояса так и не было найдено.

Спецназ пошел на штурм здания около 5:00 по местному времени. В ходе перестрелки Матин был убит.

Полиция подчеркивает, что за три часа предшествовавшей осады не прозвучало ни одного выстрела.