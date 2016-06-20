RT вернула в свой сюжет кадры с кассетными бомбами

Правообладатель иллюстрации RT Image caption В RT отметили, что сюжет с визитом Шойгу был опубликован в разных вариантах многими языковыми подразделениями канала

Российский телеканал RT признал, что из сюжета о российской авиации в Сирии были вырезаны кадры кассетных боеприпасов.

На телеканале объяснили этот монтаж заботой о безопасности пилота, запечатленного рядом со снарядами.

Сюжет телеканала RT (бывший Russia Today) о визите министра обороны Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в Сирии как минимум дважды редактировался за последние сутки.

Изначальная версия сюжета, опубликованная на официальном канале RT на YouTube 18 июня, содержит пятисекундный фрагмент с изображением авиабомб РБК-500 ЗАБ-2,5СМ (разовая бомбовая кассета с зажигательными боевыми элементами).

19 июня на бомбы с видео обратил внимание Twitter-блогер Green lemon, после чего канал вырезал данный фрагмент из своего сюжета.

По заявлению Conflict Intelligence Team (CIT), - группы, которая проводит гражданские расследования в связи с участием России в вооруженных конфликтах в Сирии и Украине, - фрагмент оставался доступен в предпросмотре ролика на YouTube.

20 июня после публикации CIT фрагмент снова вернулся на свое место.

Как объяснили корреспонденту Би-би-си в RT, фрагмент был вырезан редактором соцсетей не с целью скрыть использование кассетных бомб российской армией, а из соображений безопасности: на видео крупным планом был показан пилот.

"У телеканала никогда не было намерения цензурировать видео. После повторной оценки было сочтено, что кадры не содержат каких-либо рисков, и видео было восстановлено в первоначальной версии", - сообщили в RT.

Россию неоднократно обвиняли в применении кассетных боеприпасов при бомбардировках в Сирии. В частности, об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в декабре 2015 года.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что доклад состоит из "штампов" и "фейков" и что российская авиация не применяет кассетные бомбы.

С 2010 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование. Однако к договору 119 стран не присоединились крупнейшие производители таких боеприпасов - Россия, США и Китай.

Как объясняет военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус, кассетные бомбы заполнены меньшими по размеру поражающими элементами, которые разбрасываются на большую площадь, так что невозможно разграничить военные и гражданские цели. Нередко эти мелкие боеприпасы сразу не взрываются и становятся угрозой для гражданского населения, в особенности детей.