К саентологам в Москве и Петербурге пришли с обысками

Cотрудники ФСБ провели в Москве и Санкт-Петербурге обыски в рамках расследования дела о незаконной предпринимательской деятельности в саентологической церкви.

"В рамках расследования данного уголовного дела 21 июня по 14 адресам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Москве в офисах, кредитно-финансовом учреждении и жилищах предполагаемых участников противоправной деятельности сотрудниками ФСБ России проведены единовременные обыски", - цитирует Интерфакс сообщение ФСБ.

По данным ТАСС, следствие предполагает, что саентологи оказывали услуги по обучению и консультированию, не оформляя их и, соответственно, не уплачивая налоги.

Кроме того, информагентства со ссылкой на источники сообщают, что после обысков в Петербурге были задержаны 10 человек, а у прихожан саентологической церкви в Москве переписали паспортные данные. Официально это не подтверждено.

Осенью прошло года Мосгорсуд удовлетворил иск минюста России о ликвидации религиозного объединения "Саентологическая церковь Москвы", так как его устав не соответствует федеральному закону о свободе вероисповедания.

Церковь саентологии была официально зарегистрирована в Москве 25 января 1994 года. Однако двумя годами позже Госдума приняла новый закон о негосударственных объединениях, в соответствии с которым все религиозные объединения должны были до 2000 года пройти перерегистрацию. В перерегистрации столичное управление минюста саентологам отказало.

В некоторых странах саентология признана религией, однако все равно регулярно критикуется за признаки культа и секты.