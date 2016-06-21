Активисты: войска Асада отброшены от Ракки

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В начале июня сирийские военные при поддержке российской авиации впервые с 2014 года пересекли границу провинции Ракка

Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" заставили отступить сирийские правительственные силы от Ракки, которая остается оплотом джихадистов, сообщают сирийские активисты.

По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, джихадисты также вытеснили военных из окрестностей города Табка, который находится на западных подступах к Ракке.

В ходе боев в районе Ракки за последние несколько дней, по данным активистов, правительственные и союзные правительству силы потеряли 40 человек.

В начале июня сирийские военные при поддержке российской авиации впервые с 2014 года пересекли границу провинции Ракка, находящейся под контролем "Исламского государства".

Одновременно с севера начали наступление действующие при авиационной поддержке сил коалиции во главе с США отряды курдских ополченцев совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии.

Город Табка, где расположена авиабаза, находится под контролем джихадистов с августа 2014 года, Ракку джихадисты захватили в марте 2013 года.

В Сирии, где с 2011 года война унесла жизни свыше 250 тысяч человек, с февраля этого года действует перемирие, достигнутое при посредничестве США и России. Режим прекращения огня не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран экстремистские организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.