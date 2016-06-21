Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон о введении всеобщей воинской повинности на постоянной основе. Ранее введение призыва рассматривалось лишь как временная мера.

Ежегодно к военной службе планируется привлекать от 3,5 до 4 тысяч человек. В настоящее время более 3,8 тысячи добровольцев уже выразили желание служить.

Согласно закону, Литва официально переходит от полностью профессиональной армии, в которой сейчас служат более 10 тысяч человек, к армии смешанного типа.

"Смешанная модель, когда армия состоит из профессионалов и призывников, создает более тесную связь между обществом и военными. Это помогает лучше понять необходимость готовности к обороне, которая является наиболее эффективным средством сдерживания", - говорится в сообщении.

Балтийская республика отказалась от всеобщего призыва в 2008 году. В прошлом году власти решили на пять лет снова ввести призыв из-за "сложившейся геополитической ситуации".

По предварительным подсчетам, переход к обязательной военной службе может обойтись бюджету страны в 30-35 миллионов евро.