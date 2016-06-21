Компания TransferWise ограничит переводы в фунтах на время референдума

Крупная компания денежных переводов TransferWise ограничила переводы в британских фунтах на период голосования по выходу Британии из ЕС 23 июня.

В письме, адресованном клиентам, TransferWise сообщает, что переводы будут ограничены с начала голосования в семь утра четверга (9 утра по Москве) до пятницы, когда результат референдума уже точно будет известен.

Мера предпринимается в ожидании сильной волатильности на валютных рынках. Как ожидают в компании, исход референдума окажет сильное влияние на курс фунта.

Разговоры о референдуме уже оказывают влияние на фунт: в конце февраля, после того как Борис Джонсон, бывший тогда мэром Лондона, высказался за выход Британии из ЕС, фунт испытал рекордное за последние семь лет падение.

Финансовые власти и регуляторы Британии рекомендовали избирателям голосовать за сохранение членства в ЕС. Как ранее утверждали представители Банка Англии и министерства финансов, шок от "Брексита" cтолкнет Британию в рецессию, экономический рост замедлится на 3-6 процентных пунктов, каждое домохозяйство потеряет в доходах 4300 фунтов в год и стране возможно придется вводить новые налоги.

Сторонники выхода к аргументам финансистов относятся скептически.