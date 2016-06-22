Российские тяжелоатлеты могут быть отстранены от Олимпиады в Рио

Сборная России по тяжелой атлетике может быть отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, говорится в заявлении международной федерации тяжелой атлетики.

Об этом было объявлено в первый день сессии исполнительного совета федерации в Тбилиси, посвященного антидопинговым правилам организации.

В заявлении федерации говорится, что в преддверии Олимпиады в Бразилии будет действовать положение, позволяющее на срок до года отстранять национальные федерации от участия в Играх в случае неоднократного нарушения ими антидопинговых правил.

Это произойдет, если три и более пробы спортсменов с Олимпиад 2012 и 2008 года дадут положительный результат на допинг.

Положение вступает в силу незамедлительно.

"Таким образом, страны, которые могут быть временно отстранены - Казахстан, Россия и Белоруссия", - говорится в заявлении федерации.

Кроме того, совет принял решение лишить ряд стран, в частности Россию, Белоруссию, Корею, Молдавию и Азербайджан, квот на участие спортменов в Играх 2016-го года.

Квот лишены те страны, анализы спортсменов которых при повторном тестировании дали положительный результат на запрещенные препараты. Россия лишилась двух квот.

Отдельным пунктом авторы заявления выражают разочарование в связи с назначением президента Федерации тяжелой атлетики России Сергея Сырцова главой антидопингового комитета Европейской федерации тяжелой атлетики.

"Учитывая нынешние обстоятельства, исполнительный совет ИВФ настоятельно рекомендует господину Сырцову и Европейской федерации пересмотреть решение о назначении на эту конкретную должность", - говорится в заявлении ИВФ.