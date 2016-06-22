Опрос: более половины россиян готовы помочь стране деньгами в случае войны

Более половины россиян (56%) готовы поделиться своими доходами со страной в случае войны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Почти 39% россиян готовы передать четверть своих доходов взаймы государству, еще 17% опрошенных отдали бы на военные нужды меньше четверти заработанного.

31% респондентов не готовы делиться своими доходами с государством, даже если Россия вступит в войну.

65% опрошенных поддержали бы решение своих близких пойти на войну в случае необходимости. Из них 49% посоветовали бы родственникам отправиться прямо на линию фронта, 16% настаивали бы на том, чтобы родственник шел в тыловые части, подальше от фронта. Не идти в военкомат своим близким посоветовали бы только 15% россиян.

В целом же уровень патриотизма, оцениваемый социологами, снизился на 10 пунктов с осени 2014 года, когда этот показатель был на уровне 72 пункта. Патриотами себя называют 80% россиян, из них 46% - "безусловно", еще 34% сказали, что "скорее, ощущают себя патриотами". В отсутствии патриотических чувств признались 18% респондентов.

В целом, как отмечают исследователи, "эмоциональный фон в отношении страны в последние несколько лет стал более позитивным". Большинство опрошенных испытывают положительные чувства по отношению к России: для 36% респондентов преобладающее чувство по отношению к стране - надежда, для 32% - уважение и для 24% - любовь. Преимущественно восхищение по отношению к стране испытывают только 9%.

В январе стало известно, что российские власти в ближайшие пять лет намерены потратить более 1,6 млрд рублей на патриотическое воспитание населения. 1,57 млрд рублей предусмотрено на эти цели из госбюджета.

В рамках принятой правительством программы под названием "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы" власти намерены привить населению чувство верности Отечеству и готовность защищать интересы Родины.