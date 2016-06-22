Ученые объяснили, какую телепортацию внедряют в России

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption С помощью квантовой телепортации можно обеспечить очень надежную связь

Агентство стратегических инициатив (АСИ) прокомментировало вызвавшую резонанс в СМИ и блогосфере публикацию о планах внедрить в России телепортацию к 2035 году. В агентстве заявили, что речь идет о квантовой телепортации, которая по сути представляет собой просто очень надежную линию связи.

"В отличие от телепортации в фантастике, в квантовой телепортации ни перемещения материи, ни перемещения энергии не происходит. Это всего лишь сверхнадежная линия связи", - пояснил Русской службе Би-би-си директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, который занимался разработкой этого направления.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала заметку, согласно которой в эту среду межведомственная рабочая группа в правительстве обсудит реализацию программы "Национальная технологическая инициатива", разработанной в АСИ.

По данным издания, НТИ предполагает в 2025-2035 годах "внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации".

Упоминание телепортации вызвало острую реакцию в средствах массовой информации и социальных сетях. Многие журналисты посчитали, что к 2035 году агентство планирует внедрить именно технологию моментального перемещения в пространстве материальных объектов.

Что такое квантовая телепортация

Песков подтвердил Би-би-си, что в среду на межведомственной рабочей группе в правительстве обсуждалась дорожная карта по развитию рынка систем безопасности SafeNet. По его словам, одной из частей разработок по развитию этого рынка является развитие квантовых коммуникаций и квантовых линий связи.

Он отметил, что квантовые линии связи уже стали коммерческим продуктом. "Первая такая линия была создана Российским квантовым центром по контракту с "Газпромбанком" и уже действует", - пояснил Песков.

По его словам, квантовые линии используются в том числе и для квантовой телепортации – это "перенос поляризационного состояния фотонов в пространстве".

По словам Пескова, СМИ сообщили, что правительство только приступило к реализации НТИ, хотя на самом деле программа реализуется уже достаточно давно и уже дала первые результаты. Он также отметил, что журналисты "Коммерсанта" не обращались к нему за разъяснениями насчет упомянутой в документе технологии телепортации.