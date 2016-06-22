Савченко высказалась за постепенную отмену санкций против России

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Украинская военнослужащая Надежда Савченко высказалась за постепенное снятие с России санкций, наложенных на страну Евросоюзом после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

В интервью немецкой радиостанции "Дойче велле" Савченко заявила, что имеет в виду в первую очередь экономические санкции, от которых страдает вся российская экономика и весь российский народ.

"Мне очень неприятно, что от этого страдают простые люди - как в России, так и в Европе и в Украине. Поэтому санкции должны быть более персональными, чтобы наказывать тех людей, которые этого заслуживают", - пояснила она.

Общие же экономические санкции, по мнению Савченко, следует постепенно отменить по мере выполнения Россией предъявленных к ней требований. "Я не считаю, что нужно сваливаться в третью мировую войну", - отметила она.

Вместо этого, добавила Савченко, "Европа может и должна цивилизованно разговаривать с Россией языком экономики и политики".

Надежда Савченко с 2014 года находилась в российском следственном изоляторе в связи с предъявленным ей обвинением в убийстве в Донбассе двоих сотрудников российской ВГТРК. Этой осенью суд в Ростовской области признал ее виновной и приговорил к длительному сроку заключения.

Савченко отрицала вину и заявляла, что действительно была в районе, где погибли журналисты, но попала в плен за час до их смерти и не причастна к их убийству. Вскоре после вынесения приговора Савченко отправили на родину в обмен на двух россиян, осужденных на Украине.

Аннексия Крыма произошла в марте 2014 года, той же весной начался вооруженный конфликт в Донбассе. Международное сообщество считает Россию ответственной за развязывание конфликта в Донбассе и считает аннексию Крыма грубым нарушением международных правовых норм.

В связи с этим США, Евросоюз и еще несколько государств ввели санкции в отношении россиян, которых считали причастным к конфликту.

Впоследствии сакнции распространили и на целые отрасли российской экономики, в том числе финансовую и добывающую. Российские власти последовательно отрицали какую-либо официальную причастность к происходящему на Украине.