Савченко высказалась за постепенную отмену санкций против России
Украинская военнослужащая Надежда Савченко высказалась за постепенное снятие с России санкций, наложенных на страну Евросоюзом после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
В интервью немецкой радиостанции "Дойче велле" Савченко заявила, что имеет в виду в первую очередь экономические санкции, от которых страдает вся российская экономика и весь российский народ.
"Мне очень неприятно, что от этого страдают простые люди - как в России, так и в Европе и в Украине. Поэтому санкции должны быть более персональными, чтобы наказывать тех людей, которые этого заслуживают", - пояснила она.
Общие же экономические санкции, по мнению Савченко, следует постепенно отменить по мере выполнения Россией предъявленных к ней требований. "Я не считаю, что нужно сваливаться в третью мировую войну", - отметила она.
Вместо этого, добавила Савченко, "Европа может и должна цивилизованно разговаривать с Россией языком экономики и политики".
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Надежда Савченко с 2014 года находилась в российском следственном изоляторе в связи с предъявленным ей обвинением в убийстве в Донбассе двоих сотрудников российской ВГТРК. Этой осенью суд в Ростовской области признал ее виновной и приговорил к длительному сроку заключения.
Савченко отрицала вину и заявляла, что действительно была в районе, где погибли журналисты, но попала в плен за час до их смерти и не причастна к их убийству. Вскоре после вынесения приговора Савченко отправили на родину в обмен на двух россиян, осужденных на Украине.
Аннексия Крыма произошла в марте 2014 года, той же весной начался вооруженный конфликт в Донбассе. Международное сообщество считает Россию ответственной за развязывание конфликта в Донбассе и считает аннексию Крыма грубым нарушением международных правовых норм.
В связи с этим США, Евросоюз и еще несколько государств ввели санкции в отношении россиян, которых считали причастным к конфликту.
Впоследствии сакнции распространили и на целые отрасли российской экономики, в том числе финансовую и добывающую. Российские власти последовательно отрицали какую-либо официальную причастность к происходящему на Украине.