В рекламе геля для душа Axe "станет меньше сексизма"

Правообладатель иллюстрации UNILEVER Image caption Около 40% женщин, по данным Unilever, никак не ассоциируют себя с женскими образами в рекламе

Англо-голландская компания Unilever взяла на себя обязательство ликвидировать сексистские мотивы из своей рекламной продукции. Компания заявила, что не будет впредь использовать стереотипные изображения мужчин и женщин при продвижении своих продуктов.

В частности, в рекламе дезодоранта и геля для душа Lynx (за пределами Британии бренд называется Axe) компания не будет использовать стереотипный образ женщин, испытывающих неудержимое влечение к мужчине, который пользуется этими товарами.

В рекламе бульонных кубиков теперь фигурируют отец и сын, а не мама и дочь, как раньше.

Unilever запускает кампанию Unstereotype, в рамках которой компания будет отказываться от сложившихся стереотипов.

Правообладатель иллюстрации UNILEVER Image caption На смену маме с дочкой в рекламе бульонных кубиков пришли образы отца и сына, занимающихся готовкой

В результате двухлетнего исследования руководство организации выяснило, что женщины в рекламе изображаются в рекламе обычно на второстепенных ролях, и лишь в 3% случаев они фигурируют в качестве топ-менеджеров и профессионалов.

Как показали опросы, 90% женщин считают, что их изображают в качестве сексуальных объектов. В Unilever выяснили, что в половине рекламной продукции присутствуют стереотипные изображения как женщин, так и мужчин.

Цель изменения политики - приблизить рекламу к реальности. Как показал предыдущий опыт, отказ от стереотипов и сексизма в рекламе может благоприятно сказаться на доходах компании.

Более десяти лет назад в рекламе Dove компания показала "реальных женщин". После этого продажи выросли на десятки миллиардов евро, сообщил директор Unilever по маркетингу Кит Уид.

Unilever - второй в мире рекламодатель по бюджету. Компания тратит на рекламу 6 млрд фунтов в год (8,9 млрд долларов).

Image caption Рекламу средств для похудания Protein World винили в том, что она заставляет женщин стыдиться несовершенства своего тела

В последнее время в Британии не раз вспыхивали скандалы, связанные с изображением женщин, и в особенности женского тела, в рекламе. Самый недавний был связан с рекламой продуктов для борьбы с излишним весом компании Protein World, вызвавшей многочисленные нарекания в связи с тем, что она якобы способна формировать у женщин, и в особенности у девушек-подростков, "нереалистичные ожидания" и комплексы по поводу своего тела.

Новый лондонский мэр Садик Хан одним из первых своих распоряжений запретил размещение подобной "вызывающей стыд" рекламы с изображением женского тела в городском транспорте.