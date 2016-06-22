В Новосибирске активистку "Яблока" допросили из-за репоста в "ВКонтакте"

Следственный комитет Новосибирска допросил активистку "Яблока" Светлану Каверзину по поводу репоста фотографии в социальной сети, после которого она сама на себя написала жалобу.

Каверзина рассказала Русской службе Би-би-си, что допрос длился около двух часов, а под конец допроса ей сказали ждать повестку.

Активистка перепостила в "ВКонтакте" фотографию с купающимися в проруби верующими на Крещение. Фотография сопровождалась надписью, критикующей и высмеивающей купающихся.

Ранее за публикацию этой фотографии к году и трем месяцам колонии-поселения был приговорен житель Бердска Максим Кормелицкий: суд согласился с прокуратурой, которая сочла, что блогер оскорбил верующих.

Каверзина в знак протеста против приговора подала в управление СК по Новосибирску заявление с просьбой проверить свою публикацию.

Как рассказала активистка, на столе следователя Александра Козина она увидела рапорт, согласно которому в ее действиях были найдены признаки уголовного преступления.

"Я прочитала, что это про меня. 20 июня этот рапорт был написан по 282-ой статье ["Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"]", - сообщила Каверзина Би-би-си.

По ее словам, следователь попросил описать фотографию, которую она перепостила, и рассказать, какая была к ней подпись. Затем следователь нашел пост на странице активистки в социальной сети и сфотографировал его.

"Как я поняла, он уже видел картинку, но хотел, чтобы я все рассказала сама", - описывает допрос Каверзина. По ее словам, у нее спрашивали, какое отношение она имеет к Кормелицкому и почему решилась на этот поступок.

"Затем вопросы плавно перешли к тому, крещена ли я, какое у меня отношение к православию, какое у меня отношение к крещенским купаниям", - рассказала Каверзина.

В конце допроса, как она утверждает, следователь поинтересовался не для протокола, не страшно ли ей, что на нее могут завести уголовное дело.