В Британии завершился референдум о членстве в ЕС

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Первая большая волна результатов референдума ожидается в 2 часа ночи по лондонскому времени, а основной массив – к 5 утра

В Великобритании завершилось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза. Участки для голосования закрылись в 10 вечера по местному времени.

Это всего лишь третий общенациональный референдум в истории Соединенного Королевства. Ему предшествовала продолжавшаяся четыре месяца бурная агитационная кампания, в ходе которой сторонники выхода Британии из ЕС объединились под лозунгом Vote Leave ("Голосуй за выход"), а главным лозунгом их противников стал Remain ("Остаться").

Для участия в этом референдуме зарегистрировались почти 46,5 млн человек – рекордная для британских выборов цифра.

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Данные о реальной явке избирателей будут обнародованы вскоре.

Избиратели должны были поставить крестик напротив одного из двух вопросов в бюллетене: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из Европейского союза?"

Результат будет определяться на основе простого большинства - для определения дальнейшей судьбы Британии одному из этих вопросов необходимо набрать 50% плюс один голос.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В день референдума работали десятки тысяч избирательных участков, объединенных в 382 избирательных округа, в которых и будет вестись обработка бюллетеней

После закрытия избирательных участков запечатанные урны с бюллетенями доставляются в один из 382 окружных центров; это 380 избирательных округов в Англии, Шотландии и Уэльсе и по одному округу - в Северной Ирландии и Гибралтаре.

Как заметила политический обозреватель Би-би-си Лора Кунсберг, каков бы ни был результат референдума, предшествовавшая ему кампания фундаментально изменила британский политический ландшафт.

Когда ожидать окончательного результата

Результаты будут объявляться по мере подсчета в избирательных округах. По традиции, быстрее всех считает Сандерленд – город на северо-восточном побережье Англии. Там объявления результата можно ждать к половине первого ночи.

Судя по проведенным ранее опросам общественного мнения, Сандерленд, скорее всего, проголосует за выход страны из ЕС.

Image caption Накануне референдума все крупные британские телеканалы, включая Би-би-си, провели завершающие дебаты

Первая большая волна результатов ожидается в 2 часа ночи, а основной массив – к 5 утра. Однако, в отличие от парламентских выборов, результат референдума зависит не от количества округов, поддержавших или отвергнувших идею выхода Британии из ЕС, а от общего числа голосов, поданных "за" или "против".

Окончательный результат будет объявлен главой Счетной комиссии на референдуме Дженни Уотсон, которая будет находиться в ратуше Манчестера. По ее словам, она ожидает сделать это объявление "ко времени завтрака", то есть примерно к 7 утра в пятницу 24 июня.

Почему Британия провела референдум

Проведение референдума о дальнейшем членстве Британии в ЕС было одним из предвыборных обещаний консерваторов перед всеобщими выборами 2015 года. Премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о намерении провести такой референдум еще в 2013 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум о членстве в ЕС в ходе кампании перед выборами 2015 года

После победы на выборах он начал переговоры с другими странами-членами ЕС и с руководством Еврокомиссии о реформах Евросоюза и об изменении условий членства Британии. Эти переговоры достигли кульминации в феврале 2016 года.

Вернувшись из Брюсселя, где он добился соглашения о новых условиях членства Британии в ЕС, Кэмерон объявил дату общенационального референдума - 23 июня.

Что будет, если британцы проголосуют за выход из ЕС

В этом случае еще по меньшей мере в течение двух лет страна будет оставаться в Евросоюзе. Согласно статье 50 конституции ЕС, для начала процедуры выхода Лондон должен формально уведомить Брюссель о таком намерении. За этим формальным уведомлением последует процесс переговоров, рассчитанный примерно на два года.

Но британское правительство не обязано делать такое уведомление сразу после референдума, и процесс переговоров в любом случае может занять гораздо дольше ориентировочного срока в два года.

В случае выхода Британии придется изменить множество законов и регуляций, принятых на основе европейских.

Одновременно с этим начнутся переговоры с ЕС о возможности заключения нового торгового договора. Сколько лет уйдет на эти переговоры, не известно никому.

Что будет, если британцы проголосуют против выхода из ЕС?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Голосуют ветераны, живущие в казармах в Челси

Вопрос о членстве в Европейском Союзе, судя по всему, не уйдет с политической повестки дня, так как выход поддерживает слишком значительная часть избирателей. Однако в ближайшем будущем второго референдума по этому вопросу не ожидается.

Пока также неясно, как долго продержится на посту премьер-министра Дэвид Кэмерон, вне зависимости от результатов референдума. Сам он ранее обещал не выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

За всю историю ЕС лишь три территории вышли из его состава – Гренландия, получившая самоуправление от Дании (референдум состоялся в 1982 году, выход в 1985 году), Алжир, считавшийся частью Франции, получил независимость в 1962 году и вышел из Европы, а также карибский остров Сен-Бартельми, который в 2012 году стал заморской территорией Франции, а не частью департамента Гваделупы.