В Британии завершился референдум о членстве в ЕС
В Великобритании завершилось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза. Участки для голосования закрылись в 10 вечера по местному времени.
Это всего лишь третий общенациональный референдум в истории Соединенного Королевства. Ему предшествовала продолжавшаяся четыре месяца бурная агитационная кампания, в ходе которой сторонники выхода Британии из ЕС объединились под лозунгом Vote Leave ("Голосуй за выход"), а главным лозунгом их противников стал Remain ("Остаться").
Для участия в этом референдуме зарегистрировались почти 46,5 млн человек – рекордная для британских выборов цифра.
Данные о реальной явке избирателей будут обнародованы вскоре.
Избиратели должны были поставить крестик напротив одного из двух вопросов в бюллетене: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из Европейского союза?"
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Результат будет определяться на основе простого большинства - для определения дальнейшей судьбы Британии одному из этих вопросов необходимо набрать 50% плюс один голос.
После закрытия избирательных участков запечатанные урны с бюллетенями доставляются в один из 382 окружных центров; это 380 избирательных округов в Англии, Шотландии и Уэльсе и по одному округу - в Северной Ирландии и Гибралтаре.
Как заметила политический обозреватель Би-би-си Лора Кунсберг, каков бы ни был результат референдума, предшествовавшая ему кампания фундаментально изменила британский политический ландшафт.
Когда ожидать окончательного результата
Результаты будут объявляться по мере подсчета в избирательных округах. По традиции, быстрее всех считает Сандерленд – город на северо-восточном побережье Англии. Там объявления результата можно ждать к половине первого ночи.
Судя по проведенным ранее опросам общественного мнения, Сандерленд, скорее всего, проголосует за выход страны из ЕС.
Первая большая волна результатов ожидается в 2 часа ночи, а основной массив – к 5 утра. Однако, в отличие от парламентских выборов, результат референдума зависит не от количества округов, поддержавших или отвергнувших идею выхода Британии из ЕС, а от общего числа голосов, поданных "за" или "против".
Окончательный результат будет объявлен главой Счетной комиссии на референдуме Дженни Уотсон, которая будет находиться в ратуше Манчестера. По ее словам, она ожидает сделать это объявление "ко времени завтрака", то есть примерно к 7 утра в пятницу 24 июня.
Почему Британия провела референдум
Проведение референдума о дальнейшем членстве Британии в ЕС было одним из предвыборных обещаний консерваторов перед всеобщими выборами 2015 года. Премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о намерении провести такой референдум еще в 2013 году.
После победы на выборах он начал переговоры с другими странами-членами ЕС и с руководством Еврокомиссии о реформах Евросоюза и об изменении условий членства Британии. Эти переговоры достигли кульминации в феврале 2016 года.
Вернувшись из Брюсселя, где он добился соглашения о новых условиях членства Британии в ЕС, Кэмерон объявил дату общенационального референдума - 23 июня.
Что будет, если британцы проголосуют за выход из ЕС
В этом случае еще по меньшей мере в течение двух лет страна будет оставаться в Евросоюзе. Согласно статье 50 конституции ЕС, для начала процедуры выхода Лондон должен формально уведомить Брюссель о таком намерении. За этим формальным уведомлением последует процесс переговоров, рассчитанный примерно на два года.
Но британское правительство не обязано делать такое уведомление сразу после референдума, и процесс переговоров в любом случае может занять гораздо дольше ориентировочного срока в два года.
В случае выхода Британии придется изменить множество законов и регуляций, принятых на основе европейских.
Одновременно с этим начнутся переговоры с ЕС о возможности заключения нового торгового договора. Сколько лет уйдет на эти переговоры, не известно никому.
Что будет, если британцы проголосуют против выхода из ЕС?
Вопрос о членстве в Европейском Союзе, судя по всему, не уйдет с политической повестки дня, так как выход поддерживает слишком значительная часть избирателей. Однако в ближайшем будущем второго референдума по этому вопросу не ожидается.
Пока также неясно, как долго продержится на посту премьер-министра Дэвид Кэмерон, вне зависимости от результатов референдума. Сам он ранее обещал не выдвигать свою кандидатуру на третий срок.
За всю историю ЕС лишь три территории вышли из его состава – Гренландия, получившая самоуправление от Дании (референдум состоялся в 1982 году, выход в 1985 году), Алжир, считавшийся частью Франции, получил независимость в 1962 году и вышел из Европы, а также карибский остров Сен-Бартельми, который в 2012 году стал заморской территорией Франции, а не частью департамента Гваделупы.