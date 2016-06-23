Следственный комитет завел уголовное дело на еще один лагерь в Карелии

Следственный комитет по республике Карелия возбудил уголовное дело, найдя нарушения в работе детского палаточного лагеря компании "Золото Белого моря".

В четырех палаточных лагерях этой компании на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря сейчас живут 69 человек, из которых 51 - это дети.

"По данным следствия, при организации работы туристической программы и палаточных лагерей выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в заявлении следственного комитета.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии обнаружила на острове Сидоров незарегистрированный детский лагерь, оказывающий услуги по водному туризму.

Лагерь на своей странице во соцсетях это опровег, заявив, что "Золото Белого моря" зарегистрирован как туроператор.

В ночь 23 июня, как сообщали СМИ, директор лагеря Денис Орлов на короткое время был задержан.

В интервью "Открытой России" Орлов заявил, что причиной задержания стал его отказ вывозить детей с острова ночью, что было расценено как неповиновение полиции.

"Ну, я отказался вывозить детей ночью по морю без каких-либо документов, без согласия родителей. Запретил вывоз", - заявил он.

По словам Орлова, никаких "страшных нарушений" в лагере полиция не нашла.

Правоохранительные органы Карелии проводят проверку лагерей, после того как на озере Сямозеро в минувшие выходные погибли 14 детей. В результате было задержано руководства "Парк-отель Сямозеро", организовавшего отдых погибших детей, а также сотрудники Роспотребнадзора.