Led Zeppelin выиграли тяжбу об авторстве Stairway to Heaven

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В качестве компенсации истцы требовали часть отчислений от продаж Stairway to Heaven

Суд присяжных в Лос-Анджелесе постановил, что вступление к классической рок-балладе Stairway to Heaven является оригинальной работой музыкантов, а не плагиатом.

Иск против музыкантов подали доверенные лица гитариста группы Spirit Рэнди Вулфа, умершего в 1997 году.

В нем утверждалось, что гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж в 1971 году использовал в начале своего легендарного хита Stairway to Heaven мелодию Spirit, написанную за четыре года до этого.

В качестве компенсации истцы требовали часть отчислений от продаж.

На суде музыканты - сам Пейдж, Роберт Плант и басист Джон Пол Джонс - поделились историей создания песни.

Эксперты, анализировавшие материал, разошлись во мнениях: специалисты, которых привлекло для суда обвинение, утверждали, что мелодии вступления Stairway to Heaven и группы Spirit очень похожи, а в экспертизе защиты говорилось, что они просто построены на схожих гармониях.