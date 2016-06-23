В Тибете создали заповедник темного неба

Image caption Любоваться на чистое небо еженощно удается далеко не всем жителям Земли

В Тибете более 2,5 тыс. квадратных километров земли получили статус особо охраняемой зоны темного неба, где как астрономы, так и туристы смогут смотреть на звезды, не опасаясь так называемого светового загрязнения.

Появление охранной зоны стало возможным благодаря стараниям ученых, которые написали местным властям, что те рискуют потерять одно из лучших мест для наблюдения за звездами на планете, если не предпримут мер для его охраны.

Как говорит астроном Ван Сяохуа, этот резерват может стать отличным местом для популяризации астрономии.

При этом туристам может быть непросто добраться до заповедника: мало того что он расположен в труднодоступной горной местности, иностранцам часто запрещают посещать Тибет.

В Китае это первый подобный заповедник. По данным Международной ассоциации темного неба, кроме него, в мире насчитывается восемь резерватов в семи странах.

Например, в Уэльсе существует национальный парк Брекон-Биконз, где посетители могут любоваться на звезды круглогодично.