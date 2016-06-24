Силуанов: "брексит" приведет к падению цен на нефть и ослаблению рубля

Выход Великобритании из ЕС приведет к падению цен на нефть и ослаблению рубля, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Однако, по мнению Силуанова, волатильность будет на порядок меньше, чем та, через которую уже прошла экономика России.

В результате влияние результатов британского референдума на внутреннюю экономическую динамику будет ограничено, полагает министр.

"Голосование в Великобритании продемонстрировало, что надежды на безоблачное восстановление и рынков, и мировой экономики были чересчур оптимистичными. Два ключевых последствия: резкий рост волатильности рынков и неопределенность относительно будущего развития глобальной экономики", - заявил Силуанов.

Фактически министр описал то, что происходит на мировых рынках в данный момент: мировые фондовые индексы стремительно снижаются, а инвесторы избавляются от активов, представляющих риски, в том числе нефти и валют развивающих стран. Доллар на торгах на ММВБ вырос в эту пятницу по данным на 12:00 мск на 1,6 рубля до 65,45 рубля, а евро – на 9 копеек до 72,76 рубля.

Центральный банк России заявил, что реакция рынков на результаты референдума не несет для России прямых рисков. ЦБ заверил, что у него есть все необходимые инструменты "для работы в условиях нестабильных рынков".

Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что на Россию результаты референдума вряд ли повлияют, так как у неё сейчас есть свои более чувствительные проблемы.

На референдуме, который в этот четверг прошел в Великобритании, победили сторонники выхода страны из ЕС. Они набрали 52% голосов. После объявления этого результата премьер-министр страны Дэвид Кэмерон объявил о своей отставке.