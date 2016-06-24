Шотландия собирается провести референдум о независимости

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption По мнению Николы Стерджен, референдум о независимости - лучшая возможность сохранить место в Евросоюзе для Шотландии, жители который высказывались за сохранение членства Британии в ЕС

Правительство Шотландии начнет готовить законодательную базу для проведения нового референдума о независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

По словам Стерджен, для начала подготовки документов нужно решение парламента о том, что референдум – это лучший способ сохранить место Шотландии внутри Евросоюза и единого европейского рынка.

Большая часть населения Шотландии в ходе референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС.

"Шотландия ясно и решительно проголосовала за то, чтобы остаться частью Евросоюза", - отметила Стерджен в связи с этим. По ее словам, страна видит свое будущее именно в составе единой Европы.

Первый референдум о независимости региона прошел в 2014 году. На нем более 50% голосовавших высказались за то, чтобы Шотландия осталась часть Великобритании.

В прошлый четверг в Великобритании прошло голосование за членство в ЕС. Большая часть населения страны проголосовала за выход из Евросоюза. После этого премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил, что уходит в отставку.

Лидеры Евросоюза уже приняли совместное заявление. в котором выразили уважение к выбору британского народа и попросили Лондон не затягивать с выходом из ЕС. Процесс отказа от членства в евросоюзе может занять около двух лет.