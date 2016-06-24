Кэмерон пообещал уйти в отставку с поста премьер-министра Британии

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После объявления результатов референдума премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил, что стране нужны новые лидеры, и пообещал, что уйдет в отставку через три месяца.

Кэмерон уточнил, что к съезду Консервативной партии в октябре у страны должен быть новый премьер-министр.

"Не думаю, что для меня будет правильным решением оставиться капитаном, который поведет нашу страну к следующему пункту назначения", - сказал Кэмерон.

По его словам, новому премьер-министру Британии предстоит запустить процесс выхода страны из ЕС.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кэмерон заявил, что уважает выбор жителей Британии

Кэмерон также пообещал, что результаты референдума не принесут резких перемен в жизнь британцев и отметил, что уважает решение избирателей, проголосовавших за "брексит".

Большинство принявших участие в референдуме о дальнейшем членстве Британии в ЕС проголосовали за выход страны из Евросоюза: в пользу "брексита" высказались 52% британцев.

Кэмерон активно выступал за сохранение членства Британии в составе ЕС и отмечал, что если британцы проголосуют за выход страны из Евросоюза, это может поставить под угрозу мир в Европе.

В своей статье в газете Guardian Кэмерон предупреждал, что выход из ЕС ударит как по зарплатам британцев, так и по ценам.

Он также указывал на то, что ему удалось добиться от ЕС права урезать пособия иммигрантам из других стран блока, и таким образом проблема, в основном, решена.