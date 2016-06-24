Кэмерон пообещал уйти в отставку с поста премьер-министра Британии
После объявления результатов референдума премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил, что стране нужны новые лидеры, и пообещал, что уйдет в отставку через три месяца.
Кэмерон уточнил, что к съезду Консервативной партии в октябре у страны должен быть новый премьер-министр.
"Не думаю, что для меня будет правильным решением оставиться капитаном, который поведет нашу страну к следующему пункту назначения", - сказал Кэмерон.
По его словам, новому премьер-министру Британии предстоит запустить процесс выхода страны из ЕС.
Кэмерон также пообещал, что результаты референдума не принесут резких перемен в жизнь британцев и отметил, что уважает решение избирателей, проголосовавших за "брексит".
Большинство принявших участие в референдуме о дальнейшем членстве Британии в ЕС проголосовали за выход страны из Евросоюза: в пользу "брексита" высказались 52% британцев.
Кэмерон активно выступал за сохранение членства Британии в составе ЕС и отмечал, что если британцы проголосуют за выход страны из Евросоюза, это может поставить под угрозу мир в Европе.
В своей статье в газете Guardian Кэмерон предупреждал, что выход из ЕС ударит как по зарплатам британцев, так и по ценам.
Он также указывал на то, что ему удалось добиться от ЕС права урезать пособия иммигрантам из других стран блока, и таким образом проблема, в основном, решена.