Госдума приняла антитеррористические законопроекты Яровой

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Предложения Ирины Яровой были критически восприняты сотовыми операторами

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях пакет антитеррористических законопроектов, внесенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Законопроекты предусматривают внесение поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, а также в десять отдельных законов.

Пакет законопроектов, в частности, вводит наказание за международный терроризм и за финансирование международных терактов, а также ужесточает наказание за публичные призывы к терроризму в интернете.

Ранее в пятницу комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции частично смягчил пакет законопроектов.

Изменения коснулись требований к мессенджерам и соцсетям хранить информацию о пользователях: в соответствии с доработанной версией, данные о фактах передачи сообщений и пользователях должны будут храниться в течение одного года, а не трех, как предлагали Яровая и Озеров.

В четверг профильный комитет Госдумы решил исключить из антитеррористического пакета законопроектов поправки о лишении гражданства. Кроме того, комитет исключил из законопроекта предложение ограничить выезд за пределы России гражданам, имеющим судимость за террористические преступления.

В среду из "антитеррористического пакета" был также удален пункт о досудебном запрете на выезд за рубеж россиянам, получившим предупреждение ФСБ.

Российские сотовые операторы заявляли, что принятие пакета законов грозит серьезными убытками для отрасли.