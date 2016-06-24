Евросоюз призвал Британию не затягивать процесс выхода из ЕС

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Глава Евросовета Дональд Туск (слева) и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что сожалеют о решении Британии выйти из Евросоюза, но уважают его

Руководство Евросоюза призвало власти Британии не затягивать процесс выхода из состава ЕС после того, как большинство британцев поддержали "брексит".

"В ходе свободного внутреннего голосования британские граждане выразили свое желание прокинуть Европейский союз. Мы сожалеем о таком решении, но уважаем его", - говорится в совместном заявлении главы Евросовета Дональда Туска, президента Европарламента Мартина Шульца, премьер-министра председательствующих в ЕС Нидерландов Марка Рютте и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Мы ожидаем, что Соединенное Королевство реализует это решение британских граждан как можно скорее, каким бы болезненным ни был этот процесс", - отмечают руководители ЕС.

Как подчеркивается в заявлении, любая задержка приведет к еще большей неопределенности ситуации. В документе также говорится, что Евросоюз не готов обсуждать какие-либо новые уступки британцам.

"Мы надеемся, что [Британия] останется близким партнером Евросоюза в будущем. Мы ожидаем от Соединенного Королевства формулировки предложений по этому поводу", - добавляют лидеры ЕС.

Они отмечают, что все договоры, заключенные странами Евросоюза с Великобританией как с третьим государством, должны быть взаимно выгодны и основаны на справедливом балансе прав и обязанностей сторон.

Ранее в пятницу Дональд Туск заявил о готовности приложить все усилия для сохранения в Евросоюзе всех государств, остающихся в нем на данный момент.

Референдум о членстве в Европейском союзе прошел в Великобритании 23 июня: около 52% участников плебисцита высказались за то, чтобы покинуть ЕС. При этом процесс выхода из блока может занять около двух лет.