Эксперты: в лице Британии Евросоюз лишается главного критика России

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Не только эксперты, но и некоторые политики сходятся во мнении, что Россия воспримет итоги британского референдума как свою победу

После выхода Великобритании Евросоюз потеряет самого жесткого критика России, считают эксперты, опрошенные Русской службой Би-би-си.

По мнению главного редактора сайта Carnegie.ru Александра Баунова, Британия была самым крупным проводником американской политики в Европе среди грандов ЕС. Теперь же внутри европейской политики она станет просто американским союзником.

"Российская дипломатия будет смотреть на нее (Британию), как на силу, с которой не имеет смысла говорить отдельно. То есть, надо договориться с Америкой, а британцы более-менее будут идти в ее внешнеполитическом курсе", – добавил Баунов.

Руководитель центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина отмечает, что "Европейский союз с потерей Великобритании лишается страны, которая имеет достаточно жесткую позицию в отношении России".

"Другие страны ЕС с такой же позицией – страны Балтии, Польша, отчасти скандинавские страны – потеряют очень мощного союзника. Поэтому, может быть, в перспективе, с Европейским союзом нам будет легче и проще договариваться", - считает она.

Раскол воспринимается как благо

Директор центра региональных политических исследований в МГИМО Ирина Бусыгина полагает, что в краткосрочной перспективе российские власти расценят выход Великобритании из Евросоюза как собственную победу.

"В краткосрочной (перспективе) у нас любой раскол нашего "условного противника" воспринимается как благо", - сказала она, добавив, что Россия и раньше считала Евросоюз слабой и неконсолидированной структурой, которая "непонятно, как функционирует".

"Любое доказательство того, что эта структура внутренне слаба, считается объективным усилением России. Это слегка напоминает времена биполярной системы, когда любая слабость твоего противника тебя усиливает, даже если ты сам ничего не делаешь", - добавила Бусыгина.

Ранее итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС назвал внешнеполитической победой российского президента Владимира Путина бывший посол США в России Майкл Макфол. Проигравшими он назвал Великобританию, США и Евросоюз.

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд заявил, что победа сторонников выхода страны из Евросоюза принесет некоторое облегчение президенту России Владимиру Путину.

По мнению Хэммонда, теперь российский президент будет "более оптимистично оценивать перспективу смягчения санкций, наложенных на его страну Евросоюзом". Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уже пообещал уйти в отставку через три месяца в связи с итогами референдума.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС прошел 23 июня. По его итогам в пользу выхода из состава союза высказались 52% британцев.