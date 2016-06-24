Папа Франциск начал визит в Ереван с осуждения геноцида армян

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Армении интерес к визиту понтифика огромен

Прибывший с визитом в Армению папа римский Франциск подтвердил свое отношение к массовым убийствам армян в Османской империи 1915 году, снова назвав их геноцидом.

В 2015 году понтифик уже называл убийства армян "первым геноцидом XX века", вызвав резкую реакцию Анкары.

Турецкий посол тогда был незамедлительно отозван из Ватикана, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осуждает папу, которому "не следует больше повторять подобную ошибку".

Ожидалось, что во время визита в Ереван Франциск воздержится от категоричных заявлений, но в своем обращении к президенту Армении Сержу Саргсяну и дипломатическому корпусу понтифик отступил от заранее подготовленного текста.

Затронув тему массовых убийств армян, папа сначала использовал армянский термин "Мец Егерн" ("Великое злодеяние"), но потом добавил слово "геноцид".

Анкара пока не сделала новых официальных заявлений на этот счет.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств погибли 1,5 млн армян. Геноцид армян осужден многими странами мира.

Турция признает, что многие армяне-христиане, жившие в Османской империи, были убиты в ходе столкновений с правительственными войсками во время Первой мировой, но считает число погибших завышенным и отрицает, что убийства совершались исключительно по национальному признаку.