Возбуждено дело против фельдшера, которая проигнорировала звонок с Сямозера

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера отделения скорой медицинской помощи, не отреагировавшего на звонок ребенка с Сямозера, где перевернулись лодки с детьми.

Согласно сообщению Следственного комитета России, дело возбуждено в отношении сотрудницы "Суоярвской центральной больницы", которую подозревают в халатности.

Сейчас фельдшер задержана, а следователи собираются попросить суд о заключении ее под стражу.

По версии следствия, 18 июня этого года подозреваемая, находившаяся на дежурстве, получила экстренный телефонный звонок от ребенка, который находился в зоне бедствия. Ребенок сообщил, что находится в опасности.

Фельдшер, согласно заявлению СКР, проигнорировала сообщения: она не уведомила о нем администрацию больницы, МЧС и полицию, а также не отразила получение этого звонка в журнале вызовов скорой помощи.

"Все это не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей", - делают выводы следователи.

В прошлые выходные в Карелии перевернулись лодки с детьми, отдыхавшими в лагере "Парк-Отель Сямозеро". В результате погибли 14 человек, из которых 12 – дети. Сам лагерь после трагедии закрыли.

Пользователи социальных сетей ранее сообщили, что один из воспитанников лагеря дозвонился до экстренных служб и попросил помощи. Но оператор попросила его не баловаться и повесила трубку. В результате ребенок погиб. МЧС опровергло это сообщение.

Следствие возбудило уголовное дело против администрации и персонала лагеря, а также против сотрудников местного Роспотребнадзора, который не отреагировал на многочисленные жалобы на лагерь. После происшествия в Карелии проводятся проверки детских лагерей.