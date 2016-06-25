В Бельгии задержали двоих подозреваемых в пособничестве терроризму

Прокуратура Бельгии сообщает о задержании двоих подозреваемых в подготовке террористических актов в валллонских городах Вервье и Турне.

При этом в пресс-службе прокуратуры отметили, что преждевременно говорить о предотвращении нападения.

Ведомство также не подтвердило догадки относительно связи субботнего рейда с задержанием мужчины во вторник после сообщения о готовящемся взрыве в торговом центре в Брюсселе.

По неподтвержденным сообщениям, один из мужчин намеревался организовать нападение на фанатов бельгийской сборной по футболу 26 июня в ходе ее встречи со сборной Венгрии на Евро-2016.

Мэрия Вервье запланировала публичный просмотр матча с Венгрией на одной из городских площадок.

Еще в январе прошлого года полиция искала в Вервье сообщников джихадистов, устроивших нападение на редакцию сатирического журнала "Шарли Эбдо" в Париже.

В последнее время бельгийская полиция участила проведение антитеррористических рейдов: в прошлую субботу федеральная прокуратура сообщила об аресте 12 человек, подозреваемых в подготовке террористических актов. Полиция вела поиски в 16 муниципалитетах, в основном вокруг Брюсселя.

В конце марта 32 человека погибли в результате взрывов, прогремевших в аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек" в бельгийской столице.

Более 250 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена во многих странах, включая Россию.