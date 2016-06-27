РФБ дисквалифицировала четыре российских клуба за участие в Еврокубке

Четыре российских баскетбольных клуба, подавшие заявки на участие в Кубке Европы, будут отстранены от турниров Российской федерации баскетбола, заявил президент РФБ.

В понедельник стало известно, что клубы "Локомотив-Кубань", "Химки", "Нижний Новгород" и "Зенит" подали заявки на участие в Еврокубке и они были приняты организаторами.

"РФБ изложила свою позицию еще два месяца назад и ни разу от нее не отступила. Заключается она в том, что те клубы, которые примут решение выступать в Еврокубке, будут дисквалифицированы со всех соревнований, проходящих под эгидой РФБ, а также будет наложен запрет на все переходы игроков из и в эти клубы," - заявил глава РФБ Андрей Кириленко на пресс-конференции.

"Представители "Химок", "Локо" и других клубов при этом присутствовали. Они знают, что их ждёт. И если они приняли такое решение, значит они согласны со всеми последствиями, которые будут для них", - продолжил Кириленко.

Кроме российских клубов, в турнире Евролиги зарегистрировались команды из Испании, Италии, Германии, Греции, Польши, Литвы и Адриатической лиги.

Ранее европейское отделение всемирной федерации баскетбола (ФИБА-Европа) пригрозило отстранить от международных турниров сборные стран, чьи клубы выступят в Еврокубке. С нового сезона федерация запускает собственный турнир - Лигу чемпионов ФИБА.