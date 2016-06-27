Британские рынки открылись падением несмотря на речь министра финансов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фунт продолжил падение, несмотря на заявления министра финансов Великобритании о стабильности экономики страны

Курс фунта и индекс Лондонской фондовой биржи в понедельник утром продолжили снижение несмотря на заверения министра финансов Британии Джорджа Осборна о стабильности национальной экономики.

Британская валюта вскоре после открытия биржи торговалась на отметке $1,35, то есть на 2% ниже уровня предыдущего закрытия в пятницу. Тогда фунт продемонстрировал 30-летний минимум по отношению к доллару, потеряв в цене сразу почти 10% по отношению к американской валюте. По отношению к евро фунт просел на 1,2% до уровня 1,28.

Индекс Лондонской фондовой биржи открылся снижением на 0,8%. В пятницу падение достигало 8%.

Ранее в понедельник министр финансов Джордж Осборн сделал первое официальное заявление по итогам референдума, на котором жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. Он попытался успокоить рынки, взбудораженные победой противников членства в ЕС.

"Британия готова с позиции силы противостоять тому, что нам готовит будущее", - заявил он в понедельник в своем телеобращении. При этом министр признал, что экономике страны неизбежно придется приспосабливаться к новой реальности.

Ранним утром, еще до выступления Осборна, на торгах азиатских бирж фунт стерлинга также заметно упал. Британская валюта потеряла почти 3% по отношению к американскому доллару по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу. По отношению к евро фунт потерял 1,4%.

Международное рейтинговое агентство Moody's дало негативный прогноз по кредитному рейтингу Британии. Ряд банков заявил о негативных последствиях выхода Британии из ЕС для экономики страны.