Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главы Германии, Франции и Италии не хотят, чтобы процесс выхода Британии из ЕС тянулся бесконечно долго

Во вторник британский премьер-министр Дэвид Кэмерон встречается с европейскими лидерами - впервые после того, как Британия проголосовала за выход из Евросоюза.

На саммите с членами Европейского Совета Кэмерон призовет главы государств и европейские институты конструктивно подойти к переговорам по созданию нового формата отношений между Британией и ЕС.

Как ожидается, премьер-министр не станет формально начинать процесс выхода, настаивая, что это должен сделать его преемник, который должен быть избран Консервативной партией до 2 сентября.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что новому британскому кабинету необходимо дать время на подготовку, однако этот процесс нельзя затягивать бесконечно долго, поскольку это может оказаться "заразительным" и пагубным для организации, переживающей целый ряд экономических и политических трудностей.

Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци согласились с этим заявлением.

Встреча Кэмерона с лидерами Евросоюза состоится во время рабочего ужина (который должен начаться 19.45 по среднеевропейскому времени), однако британский премьер не будет участвовать во втором дне работы саммита, когда 27 лидеров будут обсуждать условия, на которых они согласятся отпустить Британию.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джереми Хант не исключил возможности повторного референдума

Накануне этой встречи в Брюсселе министр здравоохранения Джереми Хант подтвердил свое намерение бороться за пост лидера Консервативной партии. Он также дал понять, что Британия может провести повторный референдум по выходу из ЕС.

В своей статье, опубликованной в газете Daily Telegraph, Хант заявляет, что будущий премьер должен договориться о конкретных условиях с Брюсселем, а затем дать народу решить, либо объявив всеобщие выборы, либо повторный референдум.

Хант также озвучил идею отношений с ЕС, построенных по примеру Норвегии, когда Британия могла бы сохранить все плюсы существующих торговых договоров, но могла бы изменить иммиграционные правила.

В то же время министр финансов Джордж Осборн исключил свою кандидатуру в качестве возможного преемника Дэвида Кэмерона.

"Я не тот человек, который способен сплотить партию, в чем она сейчас так нуждается", - написал Осборн в своей статье, опубликованной в газете Times во вторник. Ближайший соратник Кэмерона также отмечает, что сделал все возможное, чтобы убедить британцев проголосовать за Евросоюз, но теперь принимает результаты референдума.