Президент Аргентины попросил Месси не уходить из сборной
Президент Аргентины Маурисио Макри присоединился к футбольным болельщикам, призывающим игрока национальной сборной Лионеля Месси не покидать команду.
Как сообщил агентству Франс-Пресс пресс-секретарь Макри, глава государства лично позвонил Месси, чтобы заверить игрока, что горд за него, и призвал футболиста не слушать критиков.
То же самое президент написал и в своем "Твиттере".
Фанаты и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона также эмоционально призвали Месси не уходить из команды.
Заявление об уходе из национальной команды Месси сделал после того, как Аргентина в финале Кубка Америки потерпела поражение от команды Чили.
Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся 27 июня в США, закончилось без забитых голов, а в серии пенальти чилийцы добились победы со счетом 4:2.
При этом Месси не реализовал свой пенальти, не попав в створ ворот.
Таким образом, сборная Аргентины потерпела третье подряд поражение в финале крупных турниров.
Год назад она проиграла чилийцам по пенальти еще один Кубок Америки, а два года назад не сумела победить немцев в финале чемпионата мира.
29-летний Лионель Месси на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за испанский клуб "Барселона".
С ним команда четыре раза выигрывала самый престижный европейский клубный футбольный турнир - Лигу чемпионов.
Сам Месси четырежды получал "Золотой мяч" - награду, которая ежегодно вручается ФИФА лучшему футболисту мира.