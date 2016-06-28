Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Аргентины считает Месси лучшим в мире игроком

Президент Аргентины Маурисио Макри присоединился к футбольным болельщикам, призывающим игрока национальной сборной Лионеля Месси не покидать команду.

Как сообщил агентству Франс-Пресс пресс-секретарь Макри, глава государства лично позвонил Месси, чтобы заверить игрока, что горд за него, и призвал футболиста не слушать критиков.

То же самое президент написал и в своем "Твиттере".

Фанаты и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона также эмоционально призвали Месси не уходить из команды.

Заявление об уходе из национальной команды Месси сделал после того, как Аргентина в финале Кубка Америки потерпела поражение от команды Чили.

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся 27 июня в США, закончилось без забитых голов, а в серии пенальти чилийцы добились победы со счетом 4:2.

При этом Месси не реализовал свой пенальти, не попав в створ ворот.

Таким образом, сборная Аргентины потерпела третье подряд поражение в финале крупных турниров.

Год назад она проиграла чилийцам по пенальти еще один Кубок Америки, а два года назад не сумела победить немцев в финале чемпионата мира.

29-летний Лионель Месси на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за испанский клуб "Барселона".

С ним команда четыре раза выигрывала самый престижный европейский клубный футбольный турнир - Лигу чемпионов.

Сам Месси четырежды получал "Золотой мяч" - награду, которая ежегодно вручается ФИФА лучшему футболисту мира.