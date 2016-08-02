Голландец 10 дней ждал виртуальную подружку в аэропорту

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption 41-летний Александр Питер Кирк в аэропорту провинциии Хунань в ожидании своей подружки

41-летний Александр Питер Кирк прилетел из Голландии в провинцию Хунань в надежде встретиться с китайской девушкой по имени Цанг, с которой они познакомились в интернете.

Мужчина прождал ее в международном аэропорту Чанша 10 дней - однако девушка так и не пришла на свидание.

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption Мисс Цанг сказала журналистам, что она восприняла обещание голландца как шутку

Кирк рассказал китайским СМИ, что он познакомился с 26-летней Цанг через приложения для знакомств два месяца назад. Он решил прилететь в Китай и встретиться с возлюбленной, но по прибытию его ждало разочарование.

По информации журналистов одного из местных телеканалов, голландец отказался покидать аэропорт и в итоге провел там 10 дней, после чего его госпитализировали с физическим истощением.

В тот день, когда репортаж о случившемся показали по китайскому телевидению, в редакцию позвонила сама Цанг, которая рассказала журналистам, что она приняла намерения онлайн-возлюбленного за шутку.

"Наши отношения развивались, но в последнее время он казался мне довольно черствым, - рассказала Цанг. - В один из дней он прислал мне фотографию билетов на самолет, но я подумала, что это шутка. Больше он мне не писал".

Девушка добавила, что к тому моменту, когда голландец приземлился в Китае, она выключила телефон, потому что уехала в другую провинцию страны делать пластическую операцию.

Надо сказать, что мало кто в Китае пожалел несчастного влюбленного.

"Он что, не знал, что в Китае не бывает ничего настоящего?"

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption Через 10 дней ожидания Кирк был госпитализирован с физическим истощением

Произошедшее вызвало волну критики в адрес голландца в китайском сегменте интернета - многие пользователи посчитали, что он повел себя крайне глупо.

В популярном китайском блоге Weibo история долго оставалась одной из самых обсуждаемых.

"Он просто идиот. Как вообще можно было до такого додуматься?" - написал один из пользователей.

"Он что, не знал, что в Китае не бывает ничего настоящего?" - удивлялся другой.

"Скорее всего, она приехала в аэропорт, посмотрела как он выглядит, и уехала", - предположил третий.

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption "Иностранец снял обувь и спит в аэропорту на сидении! Как невоспитанно!" - попытался пошутить над ситуацией один из пользователей (комментарий в центре)

Некоторые, впрочем, пожалели несчастного влюбленного.

"Этот мужчина серьезно относится к отношениям, с его чувствами нельзя играть. Если ты не хочешь с ним быть - скажи ему об этом прямо", - написал еще один пользователь.

"Что эта история говорит нам о китайской честности?" - сокрушался другой.

Кирк должен был вернуться домой в начале недели.

Тем временем Цанг сказала, что готова увидеться с мужчиной после того, как он выйдет из больницы - она все еще заинтересована в том, чтобы поддерживать с ним отношения.