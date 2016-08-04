Правообладатель иллюстрации Candy Charms/Instagram Image caption Из этого поста порнозвезды стало известно, что она побывала в Иране

Жители Ирана недоумевают, как известной британской порнозвезде Кенди Чармс разрешили делать в их стране косметическую операцию и как вообще ей дали визу.

О визите Чармс в Иран стало известно лишь после того, как она вернулась домой и поместила в "Инстаграме" свою фотографию в черном платке.

"Я рассказала только своим родным и близким друзьям, соцсети [в Иране] запрещены, поэтому было трудно оставаться на связи", - написала Чармс в своем аккаунте в "Инстаграме". Далее в том же посте она назвала жителей Тегерана "добрыми и щедрыми".

"Я под впечатлением от поездки, люди потрясающие. Даже далеко не самые состоятельные готовы сделать для тебя все, и это заставляет переосмыслить собственную жизнь", - пишет британка.

Этот пост собрал тысячи лайков и комментариев, но позднее был удален из "Инстаграма". Сообщается, что Кенди Чармс вообще закрыла свой аккаунт из-за попытки хакерского взлома, но надеется, что вскоре он будут восстановлен.

"Откуда нам знать в лицо таких женщин?"

Больше всего пользователей соцсетей удивляет, как вообще британская порнозвезда смогла получить иранскую визу.

По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Хассана Кашкави, она подавала запрос на визу через туристическое агентство и в анкете указала, что она - косметолог.

Кашкави также добавил, что именно в связи с высокими стандартами морали и нравственности, по которым живут в Исламской Республике, иранские официальные лица не знали, что Чармс - порнозвезда.

"Когда британо-американская звезда подала на визу через турагентство [а позднее въехала в страну], некоторые спрашивают, как вышло, что они [сотрудники агентства] ее не узнали. Но откуда нашим коллегам знать в лицо таких женщин?", - сказал чиновник.

Эта история получила широкий резонанс в социальных сетях. Бурное обсуждение, в частности, развернулось в канале Telegram на фарси.

Правообладатель иллюстрации Twitter/Candy Charms Image caption Кенди Чармс извещает своих поклонников, что в 6:40 утра она уже тренируется в спортзале

"Столько девушек с внешностью порнозвезд"

Пользователь под ником "профессор Валтасар" написал: "По Тегерану ходит столько девушек с внешностью порнозвезд, и мы пропустили, когда настоящая порнозвезда на самом деле приехала в Иран".

Другой пользователь пишет: "Порнозвезда, американка и вообще - женщина приехала в Тегеран, чтобы исправить нос. И вы говорите, что у нас в Иране нет свободы?"

Однако авторы многих других постов выразили свое возмущение по поводу того, что такую личность впустили в Иран.

По данным иранской Ассоциации косметических и пластических хирургов, в стране ежегодно проводится 40 тысяч косметических операций. Иран входит в топ-10 стран, пользующихся особой популярностью в этой области.

Кенди Чармс также очень высоко отозвалась об уровне косметологии в этой стране и о качестве сделанной ей операции.

"Модели часто приезжают в Иран, чтобы прооперироваться, особенно это касается пластики лица, потому что здесь это делают лучше всего", - сказала порнозвезда в интервью изданию Cairo Scene.

Кое-кто из пользователей интернета выражает обеспокоенность за судьбу врача, сделавшего процедуру Чармс. Другие предпочитают обратить эту историю в шутку.

На аккаунте некоего Dom Imam в "Твиттере" появился пост: "Визит в Иран порнозвезды - одно из положительных последствий ядерной сделки между Ираном и Западом".

Сама Кенди Чармс говорит, что очень хотела бы приехать в Иран еще раз, если страна ее примет.

"Мне очень понравились люди, и очень жаль что [мой визит] воспринят так негативно, потому что я хотела бы туда вернуться", - заявила порнозвезда.