Младшая дочь Барака Обамы устроилась работать в ресторан

Правообладатель иллюстрации AP Image caption За работой Саши пристально наблюдали шесть спецагентов

Пятнадцатилетняя дочь президента США Барака Обамы Саша устроилась на летнюю работу в рыбном ресторане на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс, сообщают американские СМИ.

На фотоснимках, опубликованных в местных изданиях, видно, как Саша в синей майке с логотипом ресторана разносит еду.

Как пишет Boston Herald, Саша (так ее называют в семье, ее полное имя Наташа) Обама пришла на свое рабочее место в сопровождении шести спецагентов.

"Она работала на первом этаже, где продают еду на вынос. Мы не понимали, почему этой девочке помогают шесть человек, но потом мы поняли, кто она такая", - рассказал коллега Саши изданию.

Белый дом не давал комментариев по поводу работы Саши, однако супруга американского президента Мишель Обама ранее заявляла, что хотела бы воспитывать своих дочерей как обычных граждан.

Пока младшая дочь президента исполняла свои обязанности, сотрудники спецслужб присматривали за ней из большого автомобиля и со скамеек на улице.

Городок, где работает Саша, является одним из любимых мест для летнего отдыха супругов Обама.

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