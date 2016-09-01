Звездам "Инстаграма" грозит пожизненное за контрабанду кокаина

Правообладатель иллюстрации Instagram/Melina Roberge Image caption Подробностями своего роскошного путешествия контрабандистки активно делились в социальных сетях

Двум молодым канадкам грозит пожизненное заключение за контрабанду 35 килограммов кокаина, который они пытались ввезти в Австралию на круизном лайнере. Во время транспортировки груза девушки активно размещали свои фото в сети "Инстаграм" для тысяч подписчиков.

28-летняя Изабель Лагасе и 22-летняя Мелина Роберж, обе из Квебека, были арестованы после того, как лайнер "Си принсесс" пришвартовался в Сиднее.

Партия кокаина, стоимость которой оценивается в 17,5 млн фунтов (почти 23 млн долларов), была спрятана в одном из чемоданов в каюте пассажирок.

Правообладатель иллюстрации Instagram/Melina Roberge Image caption Неясно, имели ли арестованные наркотики при себе в Саутгемптоне, или же они получили их позже при заходе в один из портов

Двумя месяцами ранее подруги взошли на борт "Си принсесс" в британском порту Саутгемптон.

Подробностями своего роскошного путешествия контрабандистки активно делились в социальных сетях, что не осталось без внимания правоохранительных органов Австралии.

Возможный сообщник?

На том же круизном лайнере путешествовал и 63-летний канадец Андре Тамин, в каюте которого собаки-ищейки обнаружили припрятанными еще 60 кг кокаина.

Правообладатель иллюстрации Instagram/Melina Roberge

Австралийские правоохранительные органы не сообщили, был ли Тамин, которому также грозит пожизненное заключение, сообщником Лагасе и Роберж, или же действовал в одиночку.

Неясно также, имели ли арестованные наркотики при себе в момент посадки в Саутгемптоне, или же они получили их позже при заходе в один из южноамериканских портов на пути в Австралию.

Правообладатель иллюстрации Instagram/Melina Roberge Image caption За путешествием Мелины и ее подруги неотрывно наблюдали тысячи пользователей "Инстаграма"

По словам представителя пограничной службы Тима Фитцджеральда, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо конфисковывали в Австралии на борту судна или самолета.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Партия кокаина была припрятана в багаже пассажирок

Власти Австралии поблагодарили представителей американского министерства внутренней безопасности и пограничного агентства Канады за помощь в идентификации подозреваемых среди 1800 пассажиров лайнера.

Сообщается, что все трое предстанут перед судом в конце октября.