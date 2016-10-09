Индийскому юноше удалили 20-сантиметровый хвост

Правообладатель иллюстрации Caters Image caption Хвост рос и сильно мешал своему обладателю

Восемнадцатилетнему юноше из индийского города Нагпур, штат Махараштра, сделали операцию по удалению 20-сантиметрового хвоста, выросшего из нижней части его позвоночника.

Аномалия была замечена, когда подростку шел пятнадцатый год.

Несколько лет он и его родные молчали, боясь издевательств и насмешек, но хвост продолжал расти и все сильнее мешал своему обладателю, не говоря уж о том, что его становилось трудно скрывать. Кроме того, внутри отростка начала формироваться кость.

Подобный феномен является редчайшим, а удаленный на днях человеческий хвост - самым длинным в анналах медицинской науки.

Правообладатель иллюстрации caters Image caption Хвост давил на спину и мешал одеваться

Медики считают уникальный дефект следствием дородовой травмы в утробе матери, в результате которой окончание позвоночника младенца оказалось сплющено.

Операция была относительно несложной, хотя и потребовала участия нейрохирурга, поскольку затрагивала спинной мозг.

Пациент, имя которого не разглашается, через несколько дней должен вернуться домой - без хвоста.