Лысому хомячку в Орегоне сшили на зиму свитер

Правообладатель иллюстрации Oregon Humane Society Image caption Силки в сшитом для нее свитере

Крошечному лысому хомяку из американского штата Орегон сшили свитер на зиму.

Сотрудница приюта для животных Oregon Humane Society (OHS) в Портленде, где живет самка грызуна по имени Силки, сшила ей теплую кофту, чтобы она не замерзла.

Хомячок родился без шерсти из-за генетической мутации. Единственные волосы на ее теле - короткие курчавые усики.

По словам Дианы Габальдон из OHS, Силки нужно держать в тепле, особенно зимой.

"Хотя она и не пушистая, как нормальные хомяки, она такая же ласковая и игривая, как остальные", - добавила Габальдон.

Правообладатель иллюстрации Oregon Humane Society Image caption Скоро Силки можно будет забрать из приюта - желательно, в теплый дом

Хозяева Силки оставили ее в приюте при переезде, когда поняли, что больше не могут за ней ухаживать.

Как сообщается на сайте Oregon Humane Society, большую часть времени Силки проводит в "теплой, чистой среде со свежей подстилкой, едой и водой, а также с колесом, в котором можно бегать".

Свитер она носит для особых случаев, добавили представители приюта.

Силки также лечат от глазной инфекции. Скоро желающие смогут забрать ее домой.