Ученые из Шотландии объяснили существование секса

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Что общего у морской звезды, бананов и комодского варана?

Ученые из Стерлингского университета в Шотландии наконец разобрались, зачем живым организмам нужен секс.

Организмы, размножающиеся делением, затрачивают на это гораздо меньше времени и сил, поэтому возникает вопрос: почему же половое размножение по-прежнему является основной формой репродукции?

Группа ученых стала исследовать те организмы, которые размножаются как бесполым, так и половым путем, и в итоге пришла к выводу, что гамогенез, или половое размножение, возник в процессе эволюции, чтобы помочь новым поколениям бороться с инфекциями.

Спаривание двух особей позволяет генам смешиваться, что способствует более быстрому развитию вида и лучшей приспосабливаемости к изменениям в окружающей среде.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Польза от секса, как поняли ученые, не только для отдельных индивидов, но и для вида в целом

Быстро не значит хорошо

Среди растений и животных, размножающихся бесполым способом - комодский варан, морская звезда и бананы.

Вегетативно-клеточным способом можно размножаться очень быстро, поэтому биологи предполагали, что половой способ должен нести какую-то дополнительную и весьма существенную пользу для нового поколения.

Однако эту теорию было трудно проверить, так как большинство организмов размножаются или только половым, или только бесполым способом, что затрудняло сравнение.

Чтобы взвесить плюсы и минусы сексуального спаривания, ученые кафедры естественных наук Стерлингского университета использовали в своих опытах водяную блоху (дафнию), которая размножается обоими путями.

Они обнаружили, что рожденный в результате спаривания молодняк был в два раза более устойчив к инфекционным болезням, чем их сестры, предпочитавшие размножаться без участия самцов.

Правообладатель иллюстрации University of Stirling Image caption Птички этим занимаются, пчелки тоже и иногда даже университетские блошки

Как пояснил руководитель исследования профессор Стюарт Од, вопрос, зачем существует секс, требующий столько усилий и времени, был одним из самых старых в эволюционной биологии.

"Секс объясняет присутствие хвоста у павлина, рогов у оленя, а также сложный танец, исполняемый райской птицей. Однако если бы женская особь любого из вышеназванных видов произвела на свет потомство сама по себе, без секса, то ее потомство стало бы доминирующим, а мужские особи за ненадобностью продолжали бы драться и выделывать разные танцевальные па, - поясняет профессор Од. - Так почему же мы не окружены клонированными существами?"

"Сравнив клонированных и зачатых в результате спаривания дочек одних и тех же матерей, мы обнаружили, что зачатые особи гораздо меньше болеют, чем клонированные. И эта постоянная необходимость борьбы с болезнями объясняет, почему наперекор всему секс по-прежнему доминирует в мире природы", - говорит ученый.