Новинка CES -2017: лэптоп с тремя экранами.

Правообладатель иллюстрации Razer Image caption Компания утверждает Project Valerie является первым в мире лэптопом такого типа.

Производитель геймерских компьютеров компания Razer представила концептуальный лэптоп с тремя 4К экранами на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.

Два дополнительных экрана выдвигаются с мощью автоматического механизма. Размер всех трех экранов 17 дюймов (43 см).

Компания утверждает, что этот лэптоп - Project Valerie - является первым в мире портативным компьютером такого типа.

Толщина лэптопа в сложенном состоянии чуть больше 5 см. По словам представителей компании, эта толщина сравнима с другими геймерскими лэптопами, которые обычно крупнее домашних или офисные.

В интервью Би-би-си представители компании сказал: "Мы думали: это же сумасшедшая идея, можем ли это сделать? И сами себе ответили: да, мы сами сумасшедшие, и мы можем это сделать".

Project Valerie - пока что прототип, и Razer пока не сообщила дату его выхода на рынок и цену.

Правообладатель иллюстрации Razer Image caption Два дополнительных дисплея выдвигаются автоматически

Аналитик индустрии Джонатан Вагстафф отмечает, что геймеры уже привыкли пользоваться больше чем одним экраном.

"Это очень необычная вещь, но она меня не удивляет. Это то, что люди будут покупать. Я думаю, она будет продаваться", говорит он.

По его словам, этой моделью будут интересоваться все больше и больше геймеров, особенно профессиональные, участвующие в различных турнирах.

Также можно ожидать повышенный спрос на этот компьютер со стороны архитекторских фирм и компаний по графическому дизайну.

Project Valerie - лишь один из многочисленных геймерских лэптопов, выставленный на CES.

Производитель компьютеров Acer представил 21-дюймовую модель Predator 21X, которая стоит 8999 долларов.

Samsung также запустил свой первый геймерский лэптоп Samsung Notebook Odyssey в 15-дюймовом и 17-дюймовом вариантах.