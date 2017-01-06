Новинка CES -2017: лэптоп с тремя экранами.
Производитель геймерских компьютеров компания Razer представила концептуальный лэптоп с тремя 4К экранами на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.
Два дополнительных экрана выдвигаются с мощью автоматического механизма. Размер всех трех экранов 17 дюймов (43 см).
Компания утверждает, что этот лэптоп - Project Valerie - является первым в мире портативным компьютером такого типа.
Толщина лэптопа в сложенном состоянии чуть больше 5 см. По словам представителей компании, эта толщина сравнима с другими геймерскими лэптопами, которые обычно крупнее домашних или офисные.
В интервью Би-би-си представители компании сказал: "Мы думали: это же сумасшедшая идея, можем ли это сделать? И сами себе ответили: да, мы сами сумасшедшие, и мы можем это сделать".
Project Valerie - пока что прототип, и Razer пока не сообщила дату его выхода на рынок и цену.
Аналитик индустрии Джонатан Вагстафф отмечает, что геймеры уже привыкли пользоваться больше чем одним экраном.
"Это очень необычная вещь, но она меня не удивляет. Это то, что люди будут покупать. Я думаю, она будет продаваться", говорит он.
По его словам, этой моделью будут интересоваться все больше и больше геймеров, особенно профессиональные, участвующие в различных турнирах.
Также можно ожидать повышенный спрос на этот компьютер со стороны архитекторских фирм и компаний по графическому дизайну.
Project Valerie - лишь один из многочисленных геймерских лэптопов, выставленный на CES.
Производитель компьютеров Acer представил 21-дюймовую модель Predator 21X, которая стоит 8999 долларов.
Samsung также запустил свой первый геймерский лэптоп Samsung Notebook Odyssey в 15-дюймовом и 17-дюймовом вариантах.