Надевшие хиджабы шведские чиновницы вызвали шквал критики

Правообладатель иллюстрации IRNA Image caption Министр Анн Линде возглавляла торговую делегацию, которая побывала в Тегеране неделю назад

Члены шведской правительственной делегации в ходе визита в Иран надели хиджабы, чем вызвали всплеск острой критики в стране и за рубежом. Правительство Швеции заявило, что решение надеть головные платки было продиктовано нежеланием нарушить иранские законы и обычаи.

Шведское правительство заявляет, что является "первым феминистским правительством в мире".

На прошлой неделе в Тегеране побывала делегация во главе с министром торговли Швеции Анн Линде. Она носила хиджаб в ходе переговоров с иранскими официальными лицами.

Известные иранские правозащитники и шведские политики выступили с критикой этого решения.

Положение с правами женщин в Исламской республике постоянно вызывает острую критику со стороны правозащитников.

Глава Либеральной партии Ян Бьёрклунд заявил, что Иран занимается подавлением прав женщин, вводя репрессивное законодательство. По его словам, странно, что правительство Швеции, которое считает себя феминистским, способствует проведению такой политики.

Шведское правительство должно было настоять на отказе иранской стороны от требования ношения женщинами-членами делегации хиджабов, заявил он. Если бы такое требование было отклонено, то торговое соглашение следовало подписывать в Швеции или третьей стране.

Правообладатель иллюстрации Isabella Lovin: Facebook Image caption Недавно вирусное распространение в сети получил снимок, на котором "феминистское правительство" Швеции высмеивает фотографию, на которой Дональд Трамп был запечатлен в Белом доме в окружении одних мужчин

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Комисссар по внешней политике ЕС Федерика Могерини также надела хиджаб во время пребывания в Тегеране в апреле прошлого года

Однако Анн Линде заявила в беседе с корреспондентом газеты Aftonbladet, что не хотела нарушать иранский закон. По ее словам, она согласилась надеть хиджаб, так как единственной альтернативой этому было бы исключение женщин из состава делегации.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен также находился с визитом в Иране и заявил, что обсуждал проблемы прав человека с президентом Ирана Хассаном Рухани.

Масих Алинежад, иранская журналистка и правозащитница, опубликовала изображение заместителя шведского премьер-министра Изабеллы Лёвин, подписывающей закон о климате в окружении коллег-женщин, рядом с фотографией, на которой изображены женщины-члены шведской делегации в хиджабах, приветствующие президента Рухани.

Первый снимок был скрытой цитатой, указывавшей на известную фотографию Дональда Трампа, подписывающего указ об ограничении госфинансирования абортов в окружении советников-мужчин.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Анн Линде подписала соглашение с вице-президентом по делам женщин Шахиндот Молаверди

Женщины в шведском правительстве должны были осудить политику иранских властей в отношении женщин, написала Алинежад на странице в сети Facebook под названием My Stealthy Freedom ("Моя невидимая свобода"), где она призывает иранских женщин публиковать свои фотографии, на которых они осмеливаются появиться без хиджабов.

"Если вы считаете себя феминистками и вам небезразлично равенство, то вы должны противостоять неравенству повсюду, - заявила она. - Такие ценности следует отстаивать повсеместно".

"Мы не просим их приехать и спасти иранских женщин. Мы всего лишь просим их держаться их собственных принципов и уметь постоять за самих себя", - добавила иранская активистка.

Весной 2016 года несколько стюардесс французской авиакомпании AirFrance выступили с протестами против того, что компания заставляла их надевать хиджабы во время рейсов в Иран.

Шведское правительство ранее заявляло, что равенство между мужчинами и женщинами является одной из основных целей внешней политики Швеции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мишель Обама не надевала хиджаб в ходе визита в Саудовскую Аравию в январе 2015 года

В 2015 году международная пресса много писала о том, что Мишель Обама в ходе визита в Саудовскую Аравию после смерти короля Абдуллы не носила хиджаба, несмотря на то, что многие иностранки в составе международных делегаций закрывали головы платками.

По законам Саудовской Аравии от иностранок не требуется ношение головного платка, как этого требует Иран. Во многих странах со значительным мусульманским населением от женщин не требуют закрывать голову платком, а в ряде государств - таких, например, как Египет, Тунис и до недавнего времени Турция - подобная практика была запрещена в государственных и общественных учреждениях как демонстрирующая подчиненное положение женщины по отношению к мужчине.

Анн Линде уже пообещала, что не будет надевать хиджаб во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию.