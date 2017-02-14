Британские ученые: после 80 сексуальная жизнь улучшается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Динамика сексуальности по мере старения не так проста, как кажется

После 80 лет сексуальная жизнь налаживается, уверяют британские ученые. Согласно исследованию, проведенному аналитическим центром International Longevity Centre UK, люди 80 лет и старше зачастую более довольны интимными отношениями со своим партнером, чем в 50-79 лет.

Исследователи опросили около семи тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет и старше, в основном женатые пары. Выяснилось, что несмотря на то, что 80-ти и 90-летние занимаются сексом реже, они более удовлетворены своей интимной жизнью.

Как следует из доклада, среди 80-летних и старше гораздо меньше людей, которые жалуются на то, что на них давит "обязанность заниматься сексом" - таких людей почти в пять раз меньше, чем среди 50-летних.

Среди 80-летних пар очень немногие жалуются на то, что не испытывают сексуального притяжения к партнеру. Интересно, что на это много жалуются люди в возрасте от 70 до 79 лет, а в 80, как следует из доклада, число недовольных сексапильностью партнера женщин и мужчин резко падает.

Третья категория, в которой 80-летние опередили младших - это эмоциональная близость к партнеру. Как отмечают исследователи, к преклонному возрасту люди лучше узнают друг друга, что способствует установлению близкой связи между ними и отражается на сексуальной жизни.

Также эксперты выяснили, что женщины старше 80 легче и быстрее возбуждаются, чем 60-ти и 70-летние.

Между тем, отмечают авторы доклада, сексуальное здоровье важно для всех возрастов. В докладе отражена явная корреляция между удовлетворением жизнью и удовлетворением сексом - для возрастной категории 50-90 она тоже действует.

Мифы и предрассудки

"К сожалению, в 2017 году по-прежнему нужно развеивать мифы, связанные с отношениями на поздних стадиях жизни", - говорит глава аналитического центра, баронесса Салли Грингросс.

"Мы знаем, что многие женщины и мужчины остаются сексуально активными на протяжении всей жизни и что интимные отношения на поздних этапах жизни отражаются на общем уровне здоровья и благополучия", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тем, кто не ведет здоровый образ жизни, в старости придется прибегать к различным методам лечения эректильной дисфункции, говорят авторы доклада

В связи с этим в документе предлагается ряд мер, которые, как считают исследователи, нужно адаптировать в клиниках. Все начинается с борьбы с предрассудками - авторы доклада предлагают в первую очередь приучить общественность к мысли, что после 50 и даже после 70 лет человек в принципе может заниматься сексом.

Другая часть мер касается здоровья. Согласно исследованию, число мужчин, испытывающих проблемы с эрекцией, в категории 80+ значительно превышает их число в других возрастных категориях. Авторы доклада объясняют это общими проблемами со здоровьем.

По их мнению, эректильной дисфункции можно избежать, если вести здоровый образ жизни, однако пока большинство мужчин полагает, что преклонный возраст автоматически влечет за собой подобные проблемы.