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В субботу вечером, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, президент США Дональд Трамп, в частности, сказал: "Посмотрите, что произошло в Германии, посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции, кто бы мог подумать! В Швеции! Их было много. У них возникли проблемы, которые они и представить себе не могли".

Эти слова озадачили многих: никто, в том числе и бывший премьер-министр Швеции, не понял, что именно имел в виду Трамп, и в "Твиттере" посыпались вопросы.

Image caption "Швеция? Террористическое нападение? Что он курит?" - задался вопросом бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

Некоторые догадались обратиться на официальный аккаунт @Sweden Twitter, где каждую неделю кто-то из граждан Швеции несет вахту, с вопросом "Так что же случилось в Швеции вчера вечером?" На этот раз черед отвечать выпал школьному библиотекарю по имени Эмма.

Image caption "Ничего, - ответила Эмма. - Ничегошеньки в Швеции не случилось. Никакого террористического нападения. Вообще. Главная новость сейчас - это Мелфест."

Мелфест - это музыкальный конкурс, в ходе которого отбирается кандидат, который будет представлять Швецию на "Евровидении".

Хэштэг #lastnightinSweden (#вчеравечеромвШвеции) стал с тех пор очень популярным в Твиттере.

Так что же все-таки случилось в Швеции в пятницу вечером?

Можно с уверенностью сказать, что террористических нападений там не было. Для желающих на вебсайте шведской газеты Aftonbladet была составлена подборка происшествий за день:

Технические неполадки помешали знаменитому исполнителю Уве Торнквисту провести репетицию уже упомянутого Мелфеста

Один мужчина погиб на работе в результате несчастного случая

На севере Швеции несколько дорог закрыто в связи со штормовой погодой

В центре Стокгольма состоялась погоня полиции за автомобилем, водитель которого был предположительно пьян

Что же имел в виду Трамп?

Не исключено, что Трамп имел в виду документальный фильм, показанный в пятницу вечером каналом Fox News, где речь шла о якобы имеющих место насильственных действиях, совершаемых беженцами в Швеции.

"В Швеции, после того как они стали проводить политику открытых дверей, резко возросло число преступлений с применением огнестрельного оружия и изнасилований", - рассказал каналу Fox News американский документалист Эми Хоровиц по поводу решения страны впустить большое число беженцев в 2013 году.

Известно, что Fox News - один из любимых каналов кабельного телевидения Дональда Трампа, который он смотрит регулярно.

Также существует версия, что Трамп мог услышать новость о нападении на суфийский мавзолей в городе Сехван-Шариф в Пакистане. Это название звучит отдаленно похоже на "Швецию", и президент теоретически мог перепутать, полагают приверженцы этой догадки.

В чем заключается миграционная политика Швеции?

Швеция, население которой составляет около 9,5 миллиона человек, в последние годы приняла почти 200 тыс. мигрантов и беженцев, это больше, чем любая другая европейская страна из расчета на душу населения.

В 2015 году поток желающих получить статус беженцев сильно возрос: в страну прибыло более 160 тыс. человек.

Это вызвало рост напряженности, имели место изолированные случаи нападений на мигрантов, а также демонстрации в поддержку и против иммиграции.

В прошлом году поток беженцев снизился после того, как Швеция ввела новые пограничные правила, увеличив время проверки, а также стала материально поощрять мигрантов, которые готовы были добровольно вернуться на родину.

Насколько безопасно сейчас в Швеции?

В Швеции в целом уровень преступности довольно низок.

Предварительные официальные данные свидетельствуют лишь о незначительном росте в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Несколько возросло число мошенничеств и преступлений против личности, в то время как воровство и правонарушения, связанные с наркотиками, пошли на спад.

Число изнасилований в самом деле выросло на 13%, но это все равно ниже, чем было зарегистрировано в 2014 году.

А как обстоят дела с террористическими нападениями?

После того как страна объявила в 2013 году политику открытых дверей, там не было ни одной террористической вылазки.

Image caption "Настоящий шведский посыл - это 200 тыс. беженцев и ни одного террористического нападения", - написал в "Твиттере" британский историк Саймон Шама.

В 2010 году в центре Стокгольма взорвались две бомбы, при этом погиб родившийся в Ираке гражданин Швеции и еще два человека получили ранения. Полиция назвала это террористическим нападением.

В октябре 2015 года человек в маске, придерживавшийся, как полагают, крайне правых взглядов, убил мечом ученика и учителя.

А в октябре прошлого года в Мальме боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за поджог исламского центра. Этот случай был включен Белым домом в список террористических нападений, которые, по его мнению, замалчиваются "либеральными СМИ".

Считается также, что Швеция занимает первое место в Европе по числу боевиков "Исламского государства" на душу населения. Из 300 добровольцев, отправившихся из Швеции воевать в Сирию и Ирак, около 140 вернулись домой, заставив местные власти крепко задуматься над тем, как их реинтегрировать в общество.